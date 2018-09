Manovra | prime indicazioni dal vertice  di governo | deficit al 2 | 4 -2 | 5 % del pil  Cosa

Salvini - Manovra darà prime risposte : ANSA, - VENEZIA, 30 AGO - "Ci prepariamo ad una manovra economica che darà le prime risposte. Non promettiamo miracoli in tre mesi, ma darà i primi segnali di cambiamento anche in economia, questo autunno". Lo ha detto il vice premier Matteo Salvini, a margine della firma del patto della legalità per la costruzione della Pedemontana, a Venezia.

Salvini - Manovra darà prime risposte : ANSA, - VENEZIA, 30 AGO - "Ci prepariamo ad una manovra economica che darà le prime risposte. Non promettiamo miracoli in tre mesi, ma darà i primi segnali di cambiamento anche in economia, questo ...