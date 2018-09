Manovra | Lega | Se Tria non è più nel progetto | ne troviamo un altro Di Maio

Manovra - M5S e Lega spingono per deficit-Pil al 2 - 4 per cento : ' Siamo un Paese a vocazione mondialista, esportatrice, il nostro Pil e la nostra industria tirano meglio proprio sulle esportazioni, per cui abbiamo interesse a un mondo aperto, un mondo senza dazi, ...

Di Maio : 'Nessuno fermerà la Manovra del popolo'. Lega pronta a scaricare Tria. Intanto risale la febbre dello spread : ... arrivano stamattina velate minacce e 'avvisi' al ministro Tria che Intanto, fanno sapere fonti del ministero dell'Economia, è chiuso a studiare le carte ,'sono infondate le voci di sue dimissioni'. ...

Manovra - Lega : "Se Tria non è d'accordo lo cambiamo". E lo Spread vola : Parlando della Manovra ad Agorà, su Rai Tre, il deputato ha dichiarato: "Se Tria non è più nel progetto, troveremo un altro Ministro dell'Economia". Parole, queste, che alimentano le già elevate ...

Di Maio : sarà Manovra del popolo. Lega : se Tria non ci sta lo cambiamo : «Non c'è in programma nessuna richiesta di dimissioni» del ministro dell'economia Giovanni Tria. Lo ha detto il vicepremier Luigi Di Maio a Bruxelles, promettendo che...

Governo - battaglia sul deficit. Di Maio 'Vogliamo Manovra del popolo'. Tria sotto assedio. Lega 'Se non è in linea - lo cambiamo' : E smentisce anche di aver chiesto le dimissioni del ministro Tria dell'Economia, Giovanni Tria: 'È in corso una discussione senza dogmi, né paletti e stiamo discutendo per avere il meglio per i ...

Manovra - sfida sullo sforamento del deficitLega : "Se Tria non ci sta lo cambiamo" : Per la Manovra del governo si apre una giornata cruciale: ildocumento finanziario che ne fissa le linee sarà oggetto di unvertice di maggioranza in programma nel pomeriggio. Di Maio e i 5 Stelle sfidano il Tesoro: "Portare il deficit al 2,4% del Pil"

Manovra - Molinari - Lega - : Se Tria lascia - troveremo altro ministro : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - ore decisive nel governo : M5s spinge per un deficit al 2 - 4% - Tria frena. Cauta la Lega : Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria parlando della prossima Manovra al convegno di Confcommercio. Il ministro ha assicurato che il reddito di cittadinanza sarà in Manovra, ...

Manovra - sfida sul deficit : M5s vuole il 2 - 4% - Lega valuta | Pressing su Tria - nuovo vertice : Per la Manovra del governo si apre una giornata cruciale: ildocumento finanziario che ne fissa le linee sarà oggetto di unvertice di maggioranza in programma nel pomeriggio. Di Maio e i 5 Stelle sfidano il Tesoro: "Portare il deficit al 2,4% del Pil"

Manovra - deficit al 2 - 4% : intesa M5S-Lega : Il ministro dell'economia conferma il suo impegno per sbloccare reddito di cittadinanza, flat tax e quota cento come prevede il Contratto di governo.

Manovra - accordo M5S-Lega sul deficit. Salvini : "Reddito di cittadinanza ci sarà" : Conte: i numeri domani dopo il Cdm. I 5 Stelle in pressing sul 2,4% e anche sul superamento della riforma Fornero nella Manovra. E Di Maio attacca: "Basta tecnocrati, zavorra dello Stato"

Manovra - accordo M5S-Lega sul deficit. Salvini : "Nessuno farà gesti eclatanti" : Conte: i numeri domani dopo il Cdm. I 5 Stelle in pressing sul 2,4% e anche sul superamento della riforma Fornero nella Manovra. E Di Maio attacca: "Basta tecnocrati, zavorra dello Stato"

Manovra - intesa M5S-Lega<br>"obiettivo deficit al 2 - 4%" : Si continua a lavorare sulla Legge di Bilancio e c'è ancora molto da decidere. Gli obiettivi programmatici sono tantissimi e i due partiti di maggioranza premono per allentare i vincoli posti dal Ministro Tria. Domani pomeriggio a Palazzo Chigi ci sarà un nuovo vertice economico che si preannuncia burrascoso. Da una parte ci saranno gli esponenti di Lega e M5S e dall'altra il Ministro dell'Economia, sempre convinto che la soluzione ...

Intesa M5s-Lega : Deficit/Pil al 2 - 4% con reddito - Fornero e flat tax nella Manovra - e Tria si adegui : Asse Lega-Cinquestelle per chiedere al ministro dell'Economia di sforare il rapporto Deficit/Pil. 'Tanti burocrati a mettere i bastoni tra le ruote. Ma aboliremola povertà', dice Di Maio chiedendo un nuovo vertice prima del Consiglio dei ministri di ...