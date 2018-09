Manovra | Lega | 2 | 4%-2 | 6% non è tragedia

Reddito cittadinanza - Romeo (Lega) : “Non è una nostra priorità”. Polemica con Fedeli (Pd) : “Manovra? Bisogna osare” : “Reddito di cittadinanza? Per noi della Lega non è una priorità, però è scritto nel contratto di governo e, alla fine, se si fa un patto, questo va rispettato”. Sono le parole di Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, nel corso de L’Aria che Tira (La7). E aggiunge: “Non è che il Reddito di cittadinanza non ci piace, ma, se viene vista come misura esclusivamente assistenzialista, allora ho ragione di dire che ...

Manovra - Tria nel mirino della Lega : 'Troveremo un altro ministro' - e il governo traballa : La Manovra è ferma al palo e il ministro Tria torna sulla graticola, stavolta su spinta della Lega che non intende tollerare ostacoli allo sforamento oltre il 2% del rapporto deficit/pil. A lanciare il sassolino mettendo sul tavolo l’ipotesi di cambio ai vertici del MEF ci ha pensato un esponente di punta del Carroccio, Riccardo Molinari: “Potremmo trovare un altro nome se lui non è più nel progetto” le parole pronunciate stamattina dal ...

Manovra - Di Maio nega ipotesi dimissioni Tria. Ma capogruppo Lega : “Se non ci sta - ne troveremo un altro” : Un vertice di governo alle 16 con il premier Giuseppe Conte e i vice Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Poi il consiglio dei ministri alle 20, con l’incognita del se davvero riusciranno a trovare un accordo. Ore decisive per la Manovra e tensione sempre più alta all’interno dell’esecutivo: Lega e 5 stelle chiedono di spingere il deficit, già con la nota di aggiornamento al Def, oltre il muro del 2%, almeno al 2,4%. Ma il ministro ...

Manovra - Lega : "Se Tria non è più nel progetto - ne troviamo un altro". Di Maio frena : La Manovra economica sta continuando a creare tensioni nell'esecutivo di Giuseppe Conte e le posizioni dei due partiti al governo continuano ad essere contrastanti.Oggi è la Lega a creare nuove tensioni. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, è intervenuto ad Agorà su RaiTre e ha anticipato la possibilità di sostituire il Ministro dell'Economia Giovanni Tria se non riuscirà a rispettare le condizioni imposte da Lega e M5S:Se ...

