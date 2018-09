Manovra | intesa nel governo sullo sforamento al 2 | 4% Dieci miliardi per reddito di

Manovra - intesa nel governo sullo sforamento al 2 - 4%. Di Maio : 10 miliardi per reddito di cittadinanza : intesa raggiunta sull’innalzamento del rapporto deficit-Pil al 2,4% per il 2019. È l’esito del vertice di governo che ha preceduto la riunione del Consiglio dei ministri che deve approvare la Nota di aggiornamento al Def, secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi. M5s e Lega hanno vinto la battaglia con il ministro dell’Economia, Giovanni T...

Manovra - deficit al 2 - 4% : intesa M5S-Lega : Il ministro dell'economia conferma il suo impegno per sbloccare reddito di cittadinanza, flat tax e quota cento come prevede il Contratto di governo.

Manovra - Salvini : «Intesa sul deficit Anch'io fedele all'interesse dell'Italia» : 'Non può certo farci la morale', attacca il vicepremier, visto che chiede di non violare regole che per primo non ha considerato da ministro dell'Economia francese. 'Stiamo lavorando per la crescita ...