Manovra in alto mare

Manovra - altolà di Giorgetti : "Non trascurare i vincoli europei" : "Non possiamo trascurare i vincoli e gli impegni che ci vengono dall'Europa per non esporre la finanza pubblica ad altri rischi". Da qui la necessità di "utilizzare al meglio tutte le risorse già disponibili". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti...

Manovra - altolà della Cgia Mestre : _no a baratto Iva-Irpef : L'altolà arriva dalla Cgia di Mestre che esprime la sua netta contrarietà a questa ipotesi che pare stia prendendo forma tra i tecnici del ministero dell'Economia. Gli artigiani mestrini ricordano ...

Manovra - Di Maio all'assalto di Tria : 'Ministro serio trovi i soldi per le riforme' : ... 'Nessuno ha chiesto le dimissioni del ministro Tria', precisa il capo politico dei 5 Stelle ma, scandisce, 'pretendo che il ministro dell'Economia di un governo del cambiamento trovi i soldi per gli ...

Il fortino del Tesoro. Giovanni Tria respinge l'assalto sulla Manovra - non si schioda dal deficit all'1 - 6% : Fermo nelle sue convinzioni, senza particolari accenti di irritazione, ma non per questo meno risoluto nel ribadire che alzare l'asticella del deficit oltre l'1,6% non si può e soprattutto non si deve fare. Chi ha avuto modo di sondare gli umori dei partecipanti al supervertice sulla manovra, che si è tenuto ieri a palazzo Chigi, descrive così il mattone portante che il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, ha tirato su per ...