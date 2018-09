Manovra | Grillo | 1 miliardo in più per fondo sanitario 2019

Beppe Grillo interviene sulla Manovra : «L'ombra costa 1 euro». Boom per il video dalla spiaggia : Non c'è solo Matteo Salvini, con la sua estate politico-balneare. Anche Beppe Grillo batte un colpo. E lo fa pubblicando un video ironico che lo ritrae su una spiaggia, in Sardegna, ad...