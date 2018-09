Manovra | Governo trova accordo sul deficit Tria accorda il 2 | 4% | via Fornero | ok a

Manovra - intesa nel governo sullo sforamento al 2 - 4%. Di Maio : 10 miliardi per reddito di cittadinanza : M5s e Lega hanno vinto la battaglia con il ministro dell'Economia, Giovanni Tria, che chiedeva di restare entro la soglia del 2%. 'Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, ...

Manovra : accordo raggiunto con tutto il governo sul 2 - 4% : Al termine del vertice di maggioranza i due vicepremier annunciano che è stato trovata l'intesa. Di Maio spiega che ci saranno 10 mld per il reddito di cittadinanza -

Manovra - intesa nel governo sullo sforamento al 2 - 4%. Di Maio : 10 miliardi per reddito di cittadinanza : intesa raggiunta sull’innalzamento del rapporto deficit-Pil al 2,4% per il 2019. È l’esito del vertice di governo che ha preceduto la riunione del Consiglio dei ministri che deve approvare la Nota di aggiornamento al Def, secondo quanto riferiscono fonti di Palazzo Chigi. M5s e Lega hanno vinto la battaglia con il ministro dell’Economia, Giovanni T...

Manovra : fonti governo - obiettivo 2 - 4-2 - 5% : ANSA, - ROMA, 27 SET - "L'obiettivo ragionevole è arrivare al 2,4-2,5%" del deficit/Pil. E' quanto sottolineano fonti di governo del M5S e della Lega sul vertice, in corso a Palazzo Chigi, sulla Nota ...

Manovra - prime indicazioni dal vertice di governo : deficit al 2 - 4 -2 - 5 del pil : ...6% di deficit ch e era invece la soglia concordata con l'Unione Europea e caldeggiata dal ministro dell'Economia Giovani Tria

Manovra - prime indicazioni dal vertice di governo : deficit al 2 - 4 -2 - 5 % del pil Cosa succede se l’Italia aumenta la spesa : Atteso in serata il consiglio dei ministri che deve varare il documento economico finanziario. Fonti Lega e M5S sostengono che prevarrà la linea che vuole allargare la spesa

Manovra - Boccia (Confindustria) : “Auguro al Governo di non fare danni. Io critico? Spero non mi facciano legge contro” : “Non auguro al Governo di durare poco, gli auguro di non fare danni“. Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, nel corso del suo intervento al convegno promosso da Deliotte sul tema fiscale. “le critiche che facciamo sono per l’interesse nazionale, Spero che ora non ci facciano una legge contro. Siamo passati dalle leggi ad personam alle leggi contra personam” L'articolo Manovra, Boccia ...

L'appello di Boccia sulla Manovra : «A Governo auguro di non fare danni» : Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, parlando ad una tavola rotonda delle misure di politica economica in vista della manovra. «Quando

Manovra - Boccia : Non si pensi di stare al governo e anche a opposizione : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Manovra - alle 16 vertice di governo su Def - alle 20 il Cdm : Roma, 27 set., askanews, - Oggi alle 16 è in programma un vertice di governo sulla nota di aggiornamento al Def che dovrebbe essere approvata oggi dal Consiglio dei ministri. È quanto si apprende da ...

Manovra - Tria nel mirino della Lega : 'Troveremo un altro ministro' - e il governo traballa : La Manovra è ferma al palo e il ministro Tria torna sulla graticola, stavolta su spinta della Lega che non intende tollerare ostacoli allo sforamento oltre il 2% del rapporto deficit/pil. A lanciare il sassolino mettendo sul tavolo l’ipotesi di cambio ai vertici del MEF ci ha pensato un esponente di punta del Carroccio, Riccardo Molinari: “Potremmo trovare un altro nome se lui non è più nel progetto” le parole pronunciate stamattina dal ...