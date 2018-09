Manovra economica 2019 | ecco quanto costerà

Manovra economica : si prova a trovare l'accordo su rapporto deficit/Pil al 2 - 4 per cento : La battaglia per far entrare nella prossima Legge di Bilancio 2019 tutte le riforme cardine dei due partiti firmatari del Contratto di Governo, M5S e Lega, sarebbe ormai alle battute conclusive. Anche perché l'atto prodromico della prossima Manovra Economica, la nota di aggiornamento del Def, arrivera' in Parlamento non più tardi del prossimo 10 ottobre. E i partiti della maggioranza giallo - verde sono pronti al braccio di ferro pur di non ...

Manovra - Giuseppe Conte : La crescita economica ci spetta di diritto : Con la Manovra porteremo benefici al Paese. Lo afferma il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che non si sbilancia sul rapporto deficit/pil: L'ultimo giorno conoscerete il numero finale. Per Conte la Manovra sara' orientata a liberare la crescita. Al ragioniere generale Daniele Franco il premier ha ribadito la fiducia dell'esecutivo. Con l'aumento dell'indebitamento netto, disponibili 17 miliardi in più per evitare l'aumento dell'Iva ...

Salvini : facciamo Manovra economica che faccia ripartire Paese : Roma, 24 set., askanews, - 'Il mercato del lavoro si è drogato. Ho chiesto a Di Maio e agli amici 5 Stelle che non fosse un sussidio, ma che fosse un aiuto per chi perde lavoro, a ritrovare lavoro e ...

Manovra - Boccia : serve intervento organico di politica economica : Bologna, 24 set., askanews, - Il taglio di 9 punti dell'Ires, che per le grandi imprese scenderebbe al 15% sugli utili reinvestiti per ricerca e sviluppo, macchinari e assunzioni stabili, non è l'...

Manovra - Boccia : serve intervento organico di politica economica : Lo ha spiegato il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, conversando con i cronisti a margine del Cersaie di Bologna."Occorre un intervento organico di politica economica - ha detto Boccia -. ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : M5s-Lega - accordo con Tria sulla Manovra economica? (22 settembre 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: passi avanti nella manovra economica. Guerra olimpica in seno al Governo. Via libera per Foa Presidente. Traghetto affonda, 100 morti (22 settembre 2018).(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 05:20:00 GMT)

Manovra economica - Salvini : 'Non ci sarà l'aumento dell'Iva' : "Non ci sarà l'aumento dell'Iva. Questo governo è stato votato per tagliare le tasse". Lo ha ribadito il vicepremier Matteo Salvini durante una visita al Salone nautico di Genova. "Stiamo aprendo ...

Manovra economica - Di Maio “fiducia Tria - ok fare deficit”/ Priorità : reddito cittadinanza - flat tax - pensioni : Manovra economica, Di Maio dalla Cina: "fiducia nel ministro Tria, ma attingiamo ancora al deficit per le 3 Priorità". pensioni, flat tax e reddito di cittadinanza: irritazione del Mef(Pubblicato il Wed, 19 Sep 2018 13:40:00 GMT)

Manovra economica : reddito di cittadinanza e flat tax - possibile aumento dell'Iva : La Manovra economica si sta facendo sempre più incandescente, attualmente sono disponibili solo la meta' dei soldi necessari per fare quanto promesso da Lega Nord e Movimento 5 Stelle. Pensione di cittadinanza per i 5 Stelle e riforma fiscale per partite Iva promessa dalla Lega, entrambe misure che costano molto e per le quali il ministro Tria sta cercando di trovare i fondi. Manovra economica al vaglio del governo Ieri sera si è svolto il ...

Manovra economica - Di Maio - Salvini e Conte : "Incontro proficuo. Faremo scelte coraggiose" : Questa sera si è svolto un vertice di governo per discutere della Manovra economica, un incontro indispensabile a meno di un mese dal varo della legge di Bilancio. È durato oltre tre ore, ma secondo quanto riferito dai diretti interessati, è stato "proficuo", un termine che il governo Conte usa fin dalla sua nascita.Proprio il Premier Giuseppe Conte ha detto:"Nel corso del vertice c'è stato un approfondimento delle principali componenti della ...

Oggi vertice di maggioranza su Manovra economica. Lega-M5s trattano - Tria deve difendere i parametri : Il ministro Tria cerca di far quadrare i conti, in mezzo ai due alleati: 'sì al reddito ma non per stare a casa' dicono i cinquestelle. 'Va bene la flat tax ma non per i ricchi'replica l'area leghista ...

Notizie del giorno : ILVA e Manovra economica : Notizie del giorno: non si chiudono ancora le polemiche sull’ILVA. Ieri Di Maio ha pubblicato sul sito del Mise il parere dell’Avvocatura di Stato, scatenando uno scontro politico. manovra economica: il riavvicinamento tra il governo italiano e l’Ue sul rispetto dei vincoli di bilancio consente il via libera di Bruxelles all’introduzione “graduale” di reddito di cittadinanza, riforma delle pensioni e riduzione delle tasse. Notizie del giorno: ...

Nella Manovra economica da 30 miliardi salvo il reddito di cittadinanza : Comincia a delinearsi la manovra economica che potrebbe superare i 30 miliardi. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria sembra abbia ceduto ai desiderata dei partiti della maggioranza che hanno bisogno di mantenere le promesse elettori. Ci sarà infatti il reddito di cittadinanza, cavallo di ...

Nella Manovra economica da 30 miliardi salvo il reddito di cittadinanza : Comincia a delinearsi la manovra economica che potrebbe superare i 30 miliardi. Il ministro dell’Economia Giovanni Tria sembra abbia ceduto ai desiderata dei partiti della maggioranza che hanno bisogno di mantenere le promesse elettori. Ci sarà infatti il reddito di cittadinanza, cavallo di battaglia dei 5 Stelle, che partirà però da maggio 2019: l...