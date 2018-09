Manovra | Di Maio nega ipotesi dimissioni Tria Ma capogruppo Lega | “Se non ci sta | ne

Def e Manovra - Di Maio nega richiesta dimissioni Tria ma avverte : 'Chi è dalla parte dei mercati è contro i cittadini' : Tali rumor, così come quelli del Messaggero che hanno paventato le dimissioni del ministro dell'economia Giovanni Tria, sono stati prontamente smentiti dal vicepremier pentastellato Luigi Di Maio, ...

Manovra - Lega : "Se Tria non è più nel progetto - ne troviamo un altro". Di Maio frena : La Manovra economica sta continuando a creare tensioni nell'esecutivo di Giuseppe Conte e le posizioni dei due partiti al governo continuano ad essere contrastanti.Oggi è la Lega a creare nuove tensioni. Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, è intervenuto ad Agorà su RaiTre e ha anticipato la possibilità di sostituire il Ministro dell'Economia Giovanni Tria se non riuscirà a rispettare le condizioni imposte da Lega e M5S:Se ...

Di Maio : «Non tiriamo a campare - una Manovra per il popolo e non per i potenti». Salvini : «Nessun contrasto» : Il vicepremier punta dritto sul Def in Cdm: «Nessuna richiesta di dimissioni per Tria, non ci impicchiamo ai numeri». Ma la Lega: «Se lascia, troveremo un altro ministro»

