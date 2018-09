Manovra del Popolo | accordo raggiunto su deficit al 2 | 4% Di Maio | Oggi è cambiata

blogo

: C’è sempre chi prova a difendere lo status quo, ma il cambiamento ormai è arrivato: reddito di cittadinanza, supera… - riccardo_fra : C’è sempre chi prova a difendere lo status quo, ma il cambiamento ormai è arrivato: reddito di cittadinanza, supera… - marattin : “Grazie alla Manovra del Popolo gli ultimi saranno i primi” (Manlio Di Stefano, sottosegretario agli Esteri. M5S, ovviamente). - renatobrunetta : Tria: 'La #manovra non deve portare dubbi sulla sostenibilità del debito'. #DiMaio caldeggia ipotesi del 2,4%. Rima… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Per il governo giallo-verdesarebbe l'ennesima "giornata storica". Sia la Lega, sia il MoVimento 5 Stelle, infatti, hanno annunciato con entusiasmo di averl'intesa sullaeconomica per unal 2,4%. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, dunque, si sarebbe arreso alla pressione dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di, ma da domani vedremo se la reazione dei mercati affievolirà o spegnerà questo entusiasmo. Luigi Di, tramite la propria pagina Facebook su cui si è in serata anche affacciato in diretta, ha spiegato:"RAGAZZI!è un giorno storico!l'Italia! Abbiamo portato a casa ladelche per la prima volta nella storia di questo Paese cancella la povertà grazie al Reddito di Cittadinanza, per il quale ci sono 10 miliardi, e rilancia il mercato del lavoro anche attraverso la riforma dei centri per ...