Manovra | deficit al 2 | 4 del pil per tre anni Di Maio e Salvini | «Abolita la povertà»

Manovra - deficit-Pil al 2 - 4% per 3 anni : Tria cede ma non si dimette : Raggiunta l’intesa tra M5S e Lega sulla percentuale che fotografa il rapporto tra deficit e Pil: sarà il 2,4% per tre anni. Si è così sbloccato lo stallo tra i rappresentanti dell’esecutivo. Ci saranno 10 miliardi per il reddito di cittadinanza. Via la legge Fornero. Il ministro Tria alla fine ha ceduto rispetto alla “linea del Piave” che lui stesso aveva indicato, ovvero l’1,9%, ma non rassegnerà le ...

Manovra - deficit al 2 - 4 del pil. Di Maio e Salvini : «Abolita la povertà» : Atteso in serata il consiglio dei ministri che deve varare il documento economico finanziario. Fonti Lega e M5S sostengono che prevarrà la linea che vuole allargare la spesa

Manovra con deficit al 2 - 4% : Lega e M5s soddisfatti | Tria sconfitto : miliardi al reddito e alle pensioni di cittadinanza : Di Maio: "E' la Manovra del popolo". Salvini: "Via la Fornero e chiusura cartelle Equitalia". Brunetta a Tgcom24: deficit a 2,4% da irresponsabili, aumenta il rapporto debito/Pil, si sequestra futuro"

Pensioni e reddito cittadinanza in Manovra - Di Maio e Salvini : ‘Si cambia - deficit 2 - 4%’ : Dalla riforma delle Pensioni al reddito di cittadinanza, dallo stop all’aumento dell’Iva alla riduzione della pressione fiscale: dovrebbero esserci le coperture finanziare per le misure simbolo messe nero su bianco nel contratto di governo M5s-Lega e che dovrebbero trovare spazio in quella che viene già ribattezzata come “manovra del cambiamento”. Il Movimento 5 stelle e la Lega, come riporta l’Ansa, avrebbero “vinto” le resistenze del ministero ...

Manovra del Popolo : accordo raggiunto su deficit al 2 - 4%. Di Maio : "Oggi è cambiata l'Italia" : Per il governo giallo-verde oggi sarebbe l'ennesima "giornata storica". Sia la Lega, sia il MoVimento 5 Stelle, infatti, hanno annunciato con entusiasmo di aver raggiunto l'intesa sulla Manovra economica per un deficit al 2,4%. Il ministro dell'Economia Giovanni Tria, dunque, si sarebbe arreso alla pressione dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio, ma da domani vedremo se la reazione dei mercati affievolirà o spegnerà questo ...

Manovra - deficit-Pil al 2 - 4% : Tria cede ma non si dimette : Raggiunta l’intesa tra M5S e Lega sulla percentuale che fotografa il rapporto tra deficit e Pil: sarà il 2,4% nel 2019. Si è così sbloccato lo stallo tra i rappresentanti dell’esecutivo. Il ministro Tria alla fine ha ceduto rispetto alla “linea del Piave” che lui stesso aveva indicato, ovvero l’1,9%, ma non rassegnerà le dimissioni. Avrebbe influito la telefonata del capo dello Stato Sergio Mattarella che ...

