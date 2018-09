Manovra | deficit al 2 | 4 del pil Di Maio e Salvini | «Abolita la povertà»

Di Maio-Salvini - intesa deficit/Pil al 2.4% : 10 miliardi al reddito e via la Fornero 'È la Manovra del cambiamento' : L' intesa c'è. 'Accordo raggiunto con tutto il governo sul 2,4%. Siamo soddisfatti, è la manovra del cambiamento' . Lo affermano i due vicepremier Luigi Di Maio e Matteo Salvini. 'Via libera anche alla ...

Pensioni e reddito cittadinanza in Manovra - Di Maio e Salvini : ‘Si cambia - deficit 2 - 4%’ : Dalla riforma delle Pensioni al reddito di cittadinanza, dallo stop all’aumento dell’Iva alla riduzione della pressione fiscale: dovrebbero esserci le coperture finanziare per le misure simbolo messe nero su bianco nel contratto di governo M5s-Lega e che dovrebbero trovare spazio in quella che viene già ribattezzata come “manovra del cambiamento”. Il Movimento 5 stelle e la Lega, come riporta l’Ansa, avrebbero “vinto” le resistenze del ministero ...