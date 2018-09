Manovra con deficit al 2 | 4% | Lega e M5s soddisfatti | Tria sconfitto | miliardi al reddito

Di Maio e la resa dei conti - oggi un vertice con Lega - Conte - Tria e tecnici : “Manovra per il popolo!” : Il vicepremier punta dritto sul Def in Cdm: «Nessuna richiesta di dimissioni per Tria, non ci impicchiamo ai numeri» «Non c’è in programma nessuna richiesta di dimissioni» per il ministro dell’Economia Giovanni Tria: lo chiarisce Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a Bruxelles. «oggi ci incontreremo in un vertice di maggioranza allargato, noi, la Lega, il ministro Tria, Conte e i tecnici, faremo le ultime valutazioni in vista del ...

Manovra : accordo raggiunto con tutto il governo sul 2 - 4% : Al termine del vertice di maggioranza i due vicepremier annunciano che è stato trovata l'intesa. Di Maio spiega che ci saranno 10 mld per il reddito di cittadinanza -

Def - accordo raggiunto con deficit al 2 - 4%. Di Maio : “La Manovra cancella la povertà” : Il governo ha trovato l'accordo sul deficit, che sarà fissato nel Def al 2,4%. Esulta il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio: "Abbiamo portato a casa la manovra del popolo che per la prima volta nella storia di questo Paese cancella la povertà grazie al reddito di cittadinanza, per il quale ci sono 10 miliardi".Continua a leggere

Ue all'Italia - con deficit sopra il 2% rischio bocciatura Manovra : ... ma i tecnici dell'esecutivo comunitario inizieranno sin da subito a analizzare i dati contenuti nella nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, Def,. all'Italia è stato raccomandato ...

Manovra : condono fino a 100.000 euro - flat tax a due aliquote entro il 2021 : ...ma poi ripreso senza il ministro dell'Economia Giovanni Tria il vertice di governo che anticipa il Consiglio dei ministri decisivo per scrivere la Nota di aggiornamento al Documento di economia e ...

Manovra - Cottarelli : 'Con 2 - 5% Italia a rischio - Di Maio diverso da Macron' : 'Avere un deficit intorno al 2,5% sarebbe un rischio per l'Italia'. Ne è convinto Carlo Cottarelli che spiega a LaPresse perché condivide quel limite invalicabile che anche il ministro dell'economia ...

Manovra economica 2019 - ecco quanto costerà : Tra Flat Tax e Reddito di Cittadinanza, la finanziaria del governo Lega-5Stelle peserà più di 17 miliardi sui conti pubblici

Manovra - BRACCIO DI FERRO TRIA-DI MAIO/ Ultime notizie - ci si incontra al 2% di deficit? : MANOVRA, Tria vs Di MAIO “Deficit/Pil sotto il 2%”. Ultime notizie, vertice di maggioranza: oggi si decide in merito alla nota di aggiornamento del documento di economia e finanza(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 18:33:00 GMT)

Manovra - il programma : reddito di cittadinanza - quota 100 “con restrizioni” e pace fiscale per cartelle fino 100mila euro : Introduzione del reddito di cittadinanza e innalzamento delle pensioni minime a 780 euro, ‘quota 100‘ come somma di età anagrafica e contributiva per lasciare il lavoro ma con restrizioni per garantire la sostenibilità del sistema, pace fiscale per chi ha liti con l’erario di valore non superiore a 100mila euro, riduzione delle aliquote Irpef da cinque a tre nel 2020 e poi due nel 2021: 23% per i redditi fino a 75mila euro e ...

Il giorno del Def : vertice sulla Manovra - poi il Consiglio dei ministri. L'attesa per i saldi di bilancio : Il vertice di governo sulla Legge di bilancio e sulla nota di aggiornamento al Def inizia alle 16 di oggi pomeriggio. A seguire, è atteso il Consiglio dei ministri. Qui la diretta per seguire gli aggiornamenti in tempo reale.15.55 Capogruppo Lega Camera: "Deficit a 2,4-2,6% non è una tragedia". "Il nostro obiettivo è realizzare le proposte contenute nel Contratto di governo: se questo vuol dire arrivare al 2,4, al 2,6% di ...

Reddito cittadinanza - Romeo (Lega) : “Non è una nostra priorità”. Polemica con Fedeli (Pd) : “Manovra? Bisogna osare” : “Reddito di cittadinanza? Per noi della Lega non è una priorità, però è scritto nel contratto di governo e, alla fine, se si fa un patto, questo va rispettato”. Sono le parole di Massimiliano Romeo, capogruppo della Lega al Senato, nel corso de L’Aria che Tira (La7). E aggiunge: “Non è che il Reddito di cittadinanza non ci piace, ma, se viene vista come misura esclusivamente assistenzialista, allora ho ragione di dire che ...

Manovra - Boccia (Confindustria) : “Auguro al Governo di non fare danni. Io critico? Spero non mi facciano legge contro” : “Non auguro al Governo di durare poco, gli auguro di non fare danni“. Lo ha detto il presidente di Confindustria Vincenzo Boccia, nel corso del suo intervento al convegno promosso da Deliotte sul tema fiscale. “le critiche che facciamo sono per l’interesse nazionale, Spero che ora non ci facciano una legge contro. Siamo passati dalle leggi ad personam alle leggi contra personam” L'articolo Manovra, Boccia ...

Di Maio e la resa dei conti - oggi un vertice con Lega - Conte - Tria e tecnici : “Manovra per il popolo!” : Il vicepremier punta dritto sul Def in Cdm: «Nessuna richiesta di dimissioni per Tria, non ci impicchiamo ai numeri» «Non c’è in programma nessuna richiesta di dimissioni» per il ministro dell’Economia Giovanni Tria: lo chiarisce Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a Bruxelles. «oggi ci incontreremo in un vertice di maggioranza allargato, noi, la Lega, il ministro Tria, Conte e i tecnici, faremo le ultime valutazioni in vista del ...

Manovra - Conte : “Reddito di cittadinanza è capitolo importante per realizzare giustizia sociale” : “Nel mio intervento all’Onu in generale ho espresso quella che è una direzione fondamentale, anche di politica, di questo governo che presiedo: cioè l’attenzione alla giustizia sociale, a rendere condizioni di vita ai cittadini, ad assicurare loro una piena dignità. Quindi, in questa prospettiva, un passaggio importante, un capitolo importante, è il reddito di cittadinanza“. Lo ha detto il presidente del Consiglio, ...