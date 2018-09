Manovra | alle 16 vertice di governo su Def | alle 20 il Cdm

Manovra : Fonti P.Chigi - vertice alle 16 : ANSA, - ROMA, 27 SET - Oggi alle 16 è in programma un vertice di governo sulla Manovra alla presenza del premier Giuseppe Conte, dei due vicepremier Matteo Salvini e Luigi Di Maio e del ministro ...

Manovra - alle ore 16 vertice di governo : 11.30 Pressing del M5S per un deficit-Pil subito al 2,4%, già nella Nota di aggiornamento al Def. Asse con la Lega. alle 16 vertice del governo sulla Manovra con il premier Conte,i due vicepremier Salvini e Di Maio,il ministro Tria Il Consiglio dei ministri chiamato a varare la nota di aggiornamento al Def è stato confermato per le ore 20. L'esame della Nota di variazione al Def comincerà il 10 ottobre, in Aula al Senato e alla Camera.

Manovra - spunta tesoretto da 1 - 5 miliardi per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche : Un 'tesoretto' da circa 1,5 miliardi di euro da utilizzare in larga parte per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche. È il nuovo punto che il M5s ha inserito nella trattativa per la Manovra e ...

Manovra - Confcommercio : crescita rallenta : 11.29 rallenta la crescita dell'economia italiana: Confcommercio stima a fine 2018 il Pil a +1,1% e nel 2019 a +1%.Tagliate un decimo di punto le stime precedenti alla vigilia della presentazione della Nota al Def. I consumi ...

Confcommercio sulla Manovra : La crescita rallenta : l ministro dell'Economia rassicura il M5s: «Reddito di cittadinanza sarà nella legge di Bilancio». Ma chiarisce: «Ho giurato nell'interesse della nazione. Dobbiamo stare attenti».Intervento al convegno Confcommercio. Le previsioni del Centro studi di Piazza Belli: l'inserimento delle misure previste dal contratto Lega-M5s potrebbero portare il deficit 2019 al 2,8%. La crescita dell'economia italiana sta rallentando: il 2018 potrebbe ...

Legge di bilancio - Lega : “In Manovra pensione quota 100 a 62 anni e taglio Ires alle imprese” : Secondo fonti del Carroccio la riunione "è stata molto positiva e Tria ha preso atto della volontà politica della Lega e del Movimento 5 Stelle di realizzare formule importanti di cambiamento, dal reddito di cittadinanza per gli italiani alla riforma delle pensioni". Spunta il taglio dell'Ires al 15%.Continua a Leggere

Conte : reddito di cittadinanza in Manovra per alleviare povertà : Roma, 19 set., askanews, - 'Oggi ho incontrato i capigruppo del M5s di Camera e Senato Francesco D'Uva e Stefano Patuanelli. Al centro del nostro colloquio c'è stato un aggiornamento sulle attività ...

Manovra - Padoan 'Condono fiscale reca gravi danni alle istituzioni e al Paese' : ROMA - A proposito delle misure allo studio per la legge di Bilancio, arriva la bocciatura netta del condono fiscale da parte dell'Ex ministro dell'Economia Pier Carlo Padoan. Che ai microfoni di ...

Dalla pace fiscale alle aliquote - la Manovra prende forma : "Prima viene la crescita, poi vengono i vincoli", ribadisce Matteo Salvini assicurando che il governo sta lavorando "giorno e notte" per mettere a punto la manovra fiscale. "Non tutto e subito", ripetono i vicepremier da giorni. Ma la legge di Bilancio prende forma e potrebbe eessere accompagnata da un decreto fiscale che la completi e nel quale saranno inseriti i provvedimenti cari a Lega e Movimento 5 Stelle. Ci sarà - assicutra il ...

Manovra - Salvini “Settimana prossima numeri alle tabelline”/ Ultime notizie - M5s : reddito di cittadinanza ok : Manovra da 28-30 miliardi. Ultime notizie, focus su imprese e reddito di cittadinanza, taglio Irpef rinviato. Lega e Movimento 5 Stelle avranno 8 miliardi a testa(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 17:26:00 GMT)

Le rassicurazioni di Tria a mercati e Ue : 'la Manovra sarà equilibrata - sì alle riforme ma in modo graduale' : Il ministro dell'Economia rivendica una linea prudente con l'Europa sin dall'inizio. 'E' inutile- dice- cercare 3 miliardi in più di deficit se poi ne perdiamo altrettanti sul mercato' con il rialzo dello spread.' -

Manovra - Tria : «Via alle riforme ma non tutto si può fare subito» : Il ministro dell’Economia: la Manovra porterà crescita, puntiamo a dimezzare lo svantaggio rispetto agli altri paesi europei

