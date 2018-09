Manovra | 2 | 4% per tre anni | creazione in vitro del cigno nero

Conte : Manovra ragionevole e coraggiosa - per il bene dell'Italia : Roma, 27 set., askanews, - 'Si è appena concluso il Consiglio dei Ministri. Vi garantisco che abbiamo lavorato con serietà e impegno per realizzare una manovra economica meditata, ragionevole e ...

Di Battista euforico per la Manovra che darà vita al Reddito di Cittadinanza : Di Battista felice su Facebook dopo l’accordo trovato per la manovra del Popolo, “Gianroberto sarà contento” Da poche ore si è appresa la notizia, che Di Maio e Salvini sono riusciti a portare a casa la “manovra del Popolo” o comunemente chiamata “manovra del Cambiamento” (Ne abbiamo parlato su questo articolo – clicca – ). La gioia è comune a tutti, sicuramente sul fronte M5S ma anche in ...

Manovra - deficit-Pil al 2 - 4% per 3 anni : Tria cede ma non si dimette : Raggiunta l’intesa tra M5S e Lega sulla percentuale che fotografa il rapporto tra deficit e Pil: sarà il 2,4% per tre anni. Si è così sbloccato lo stallo tra i rappresentanti dell’esecutivo. Ci saranno 10 miliardi per il reddito di cittadinanza. Via la legge Fornero. Il ministro Tria alla fine ha ceduto rispetto alla “linea del Piave” che lui stesso aveva indicato, ovvero l’1,9%, ma non rassegnerà le ...

Manovra - deficit al 2 - 4 del pil per tre anni. Di Maio e Salvini : «Abolita la povertà» : Atteso in serata il consiglio dei ministri che deve varare il documento economico finanziario. Fonti Lega e M5S sostengono che prevarrà la linea che vuole allargare la spesa

Di Maio e la resa dei conti - oggi un vertice con Lega - Conte - Tria e tecnici : “Manovra per il popolo!” : Il vicepremier punta dritto sul Def in Cdm: «Nessuna richiesta di dimissioni per Tria, non ci impicchiamo ai numeri» «Non c’è in programma nessuna richiesta di dimissioni» per il ministro dell’Economia Giovanni Tria: lo chiarisce Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a Bruxelles. «oggi ci incontreremo in un vertice di maggioranza allargato, noi, la Lega, il ministro Tria, Conte e i tecnici, faremo le ultime valutazioni in vista del ...

Manovra - intesa nel governo sullo sforamento al 2 - 4%. Dieci miliardi per reddito di cittadinanza : intesa raggiunta sull’innalzamento del rapporto deficit-Pil al 2,4% per il 2019. È l’esito del vertice di governo che ha preceduto la riunione del Consiglio dei ministri che deve approvare la Nota di aggiornamento al Def. Di Maio e Salvini hanno vinto la battaglia con il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, che chiedeva di restare entro la soglia...

Manovra - Salvini e Di Maio : 'Accordo raggiunto sul deficit al 2 - 4 per cento' : Cos'è il Def, il documento di economia e finanza. ore 13.30 Migranti, ministro Tunisi: 'No a rimpatri immediati' I rimpatri dei cittadini irregolari tunisini dall'Italia saranno 'solo con viaggi ...

Manovra - accordo M5s-Lega sul 2 - 4%. Ma Tria : "Non ci sono risorse per tagliare la Fornero" : stallo. Nel vertice di governo sul Documento di programmazione economica finanziaria, Def,, il ministro dell'Economia Giovanni Tria avrebbe aperto alle coperture per il reddito di cittadinanza, ma avrebbe lasciato fuori la revisione della riforma Fornero con l'introduzione delle 'quota 100' per andare in ...

Per tutto il giorno occhio ai numeri di spread e Borsa. Manovra da deficit/pil a 1 - 6% o 2 - 4%? : Mediazione difficile tra Tria e Cinquestelle e Lega. L'incertezza politica ha penalizzato Piazza Affari che ha chiuso in rosso dello 0,62% mentre il differenziale tra btp/bund tedeschi si è fermato a ...

Def - si disegna la Manovra. Tria : deficit al 2 - 1%. Ma per Di Maio e Salvini non basta : Lega e M5S premono per ottenere fino al 2,4-2,5%. In corso vertice di governo, poi il Consiglio dei ministri Def, spunta bozza in Pdf. Pensioni quota 100 "con restrizioni"

Manovra e Def - pressing M5S-Lega per sforare il 2% di deficit : Il braccio di ferro all'interno del governo M5S-Lega, in queste ore che precedono il Consiglio dei ministri, sul cui tavolo questa sera arriverà la Nota di aggiornamento del Def, il Documento di economia e di finanza, è su un numeretto, o meglio su una percentuale: quella che fotografa il rapporto tra deficit e Pil...

