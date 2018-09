Manifesto contro la politica on demand

Scontro tra Giorgia Meloni ed Emanuele Fiano per il Manifesto di Atreju sul Ventennio : Scontro totale tra Emanuele Fiano e Giorgia Meloni . La leader di Fratelli d'Italia asfalta su facebook il deputato del Pd che ha criticato l'uso della sua immagine per pubblicizzare la festa di ...

Spopola il Manifesto di Salvini a Torino contro i “terroni” : bufala o slogan politico? : Ci sono forti polemiche oggi 14 settembre sui social a proposito di un presunto manifesto di Salvini che sarebbe apparso a Torino. Si parla più in particolare di un incontro che il Ministro dell'Interno dovrebbe avere con il proprio elettorato presente nel capoluogo piemontese il prossimo 20 settembre, alle ore 19, con uno slogan contro il popolo del Sud piuttosto chiaro. All'interno dell'immagine in questione, infatti, appare il testo "Basta ...