Manchester United | Mourinho e Pogba ai saluti finali? Juve e Barça attendono

Il Manchester United ha scelto tra Mourinho e Pogba : ...farlo con una tregua come quella che pareva fosse stata sancita poco più di una settimana fa e che si è letteralmente disintegrata in seguito a due risultati negativi che hanno scosso il mondo dei ...

Zidane a Londra - e i tifosi del Manchester United sperano : Basta alla fine sempre e solo una foto per accendere un qualsiasi fuoco che sia di polemica, vedi il Caso Özil-Erdogan , arrivato oggi a una nuova puntata,, o di speranza, come nel caso di Zidane a ...

Manchester United - Mourinho toglie la fascia a Pogba 'Non sarà più il vice-capitano' : Manchester United - I guai per il Manchester United sono appena iniziati. L'eliminazione con il Derby County di Frank Lampard in coppa di Lega alla fine è il problema minore. 'È la competizione meno ...

Manchester United - Pogba-Mourinho : rottura totale - il francese strizza l’occhio alla Juve : Pogba-Mourinho- rottura totale tra Mourinho e Paul Pogba. Come riportato dai media inglesi, e come riportato dalla “BBC“, il tecnico portoghese avrebbe deciso di togliere la fascia da capitano al centrocampista francese. Una decisione unanime tra allenatore e giocatori. “Pogba non rispecchia ciò che un capitano dovrebbe rappresentare”. Sarebbero queste le parole pronunciate da Mourinho. […] L'articolo Manchester ...

League Cup - i risultati : Lampard batte Mourinho - il Derby elimina il Manchester United ai rigori. Passa il City : Comincia nel modo peggiore possibile l'avventura in Coppa di Lega per il Manchester United, che fallisce l'appuntamento con la vittoria nel match di esordio contro il Derby County. Dopo aver fatto il ...

Coppa di Lega inglese - debacle Manchester United : è fuori - tris del City : Altra clamorosa debacle per il Manchester United, non decolla la stagione per Mourinho. Ad Old Trafford pesante ko in Coppa di Lega inglese, in tribuna il centrocampista Pogba, la rottura e la cessione sembra inevitabile, fa festa il Derby County che vince dopo i calci di rigore. United avanti con Mata dopo 3′, pareggio di Wilson al 59′, padroni di casa in 10, il portiere Romero si fa espellere. Marriott firma il sorpasso poi ...

Manchester United - nel 2018 ricavi in crescita ma conti in rosso per…Trump : continua la crescita nei ricavi per il Manchester United, ma sui conti impattano negativamente stipendi e tasse. L'articolo Manchester United, nel 2018 ricavi in crescita ma conti in rosso per…Trump è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Manchester United - Paul Pogba lancia un messaggio a Mourinho : 'Dobbiamo attaccare di più' : "attaccare, attaccare e ancora attaccare". Un mantra che Paul Pogba ha ripetuto tre volte dopo il deludente pareggio casalingo del Manchester United contro il Wolverhampton in Premier League . L'1-1 ...

Probabili Formazioni Manchester United vs Derby County - Carabao Cup 25-09-2018 : Le Probabili Formazioni di Oxford-Manchester City, Carabao Cup 2018/2019, Ore 20.45: Alcuni cambi nei Red Devils rispetto al match di campionato, Derby con la formazione migliore.La Carabao Cup riprende da 3° Turno e riparte dalla sfida dell’Old Trafford tra i padroni di casa del Manchester United ed il Derby County.Come arrivano Manchester United e Derby?I Red Devils arrivano alla sfida dal pareggio in Premier in casa del ...

Pogba - stoccata a Mourinho : Il Manchester United deve attaccare : ROMA - La saga Pogba-Mourinho in seno al Manchester United si arricchisce di un nuovo, polemico capitolo dopo il deludente pareggio in casa contro il Wolverhampton. 'Era una partita che giocavamo in ...

Inghilterra : Liverpool e Manchester City ok - stecca lo United sotto gli occhi di Ferguson : ROMA - Ridono Manchester City e Liverpool, stecca il Manchester United. Sabato dai due volti per le formazioni di vertice in Premier League. I campioni d'Inghilterra spazzano via il Cardiff, 0-5, e i ...

Premier League - spettacolo Liverpool e Manchester City. Frena lo United : Nessuno ferma il Liverpool. La squadra di Klopp demolisce anche il Southampton e centra la sesta vittoria in altrettante partite di Premier League: resta in testa alla classifica con 18 punti e ...

Manchester United - Ferguson torna a Old Trafford : ''Bello esserci ancora'' : Alex Ferguson torna a Old Trafford per la prima volta dall'operazione. L'ex tecnico del Manchester United, operato d'urgenza per emorragia cerebrale a maggio , ha assistito alla sfida tra i Red Devils ...