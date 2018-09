Malattia | in quali casi si può evitare la visita fiscale

leggioggi

(Di giovedì 27 settembre 2018) Regola numero uno quando ci sia ammala e si va inè quella di rispettare fasce di reperibilità, durante lenon si può uscire di casa, perché potrebbe arrivare da un momento all’altro una, per accertare se davvero siamo a letto malati o siamo solo furbetti in cerca di qualche giornata di riposo in più. Se così fosse incorreremmo in sanzioni certe. Come a tutto però, anche in questici sono eccezioni che confermano la regola generale. Esistono cioè delle situazioni in cui i cittadini possono essere giustificati durante la loro assenza nelle ore di reperibilità o addirittura possono essere esonerati dall’obbligo di reperibilità. Cerchiamo quando di capire meglio quando tutto ciò può avvenire senza incorrere in sanzioni. Leggi anche “, come funziona: le istruzioni dell’Inps”inorari ...