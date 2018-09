Mail con iban ritoccato - truffate aziende e utenti : Violano la posta elettronica, prendono la fattura di una transazione e sostituiscono il codice iban in modo che i soldi vengano recapitati a loro. È la modalità di una truffa tutta nuova (sembra che sia cominciata dagli inizi di quest'anno) messa a segno dai cybercriminali per poter intascare il denaro di aziende e utenti singoli, che purtroppo è difficile riconoscere. Le truffe "Business eMail compromise", la nuova illecita idea degli ...

Londra : violenta contrazione per Royal Mail : A picco Royal Mail , che presenta un pessimo -2,33%. L'andamento di Royal Mail nella settimana, rispetto al FTSE 100 , rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei ...

Mail con iban ritoccato : truffe per oltre 1 mln ad aziende e utenti : L'inganno del 'Business eMail compromise' (B.e.c.) riguarda finora centinaia di utenti italiani dall'inizio del 2018, tra cui grandi imprese nostrane truffate per centinaia di migliaia di euro.

Letali problemi Libero Mail anche oggi 25 settembre : errore di connessione server : Letali problemi Libero Mail anche oggi 25 settembre: segnalati parecchi disagi anche nella giornata di ieri, sembrava che gli stessi si fossero risolti nel corso delle 24 ore, ma invece non è stato affatto così. L'errore riportato è sempre il medesimo, che non permette di stabilire una connessione con il server. Il risultato? Non è possibile leggere i messaggi di posta elettronica in arrivo, né tanto meno inviarne di propri ad altri. In poche ...

Insostenibili problemi Mail Libero anche oggi 24 settembre : sempre errore connessione server : Ci ritroviamo a parlare di problemi mail Libero anche in quest'ultima parte del mese di settembre. Il servizio di posta elettronica, negli ultimi tempi è abbastanza noto per in malfunzionamenti che stanno che impediscono agli utenti di accedere a i propri messaggi e naturalmente pure di inviarne di nuovi. Lo spauracchio dell'errore della connessione ai server purtroppo è tornato anche in questo pomeriggio del 24 settembre. I problemi della ...

"Sembra mio figlio" : in viaggio con IsMail - afghano alla ricerca della propria identità : Approdato in Italia giovanissimo al seguito del fratello Hassan, Ismail abita a Trieste, dove sta per aprire un'attività in proprio. Ma quel sentimento di non appartenenza che cova nell'intimo da ogni ...

GMail presto consentirà di disattivare la feature Smart Reply dalla versione desktop : Stando ad un nuovo report di The Wall Street Journal, presto gli sviluppatori di Gmail consentiranno di disattivare Smart Reply anche nella versione desktop L'articolo Gmail presto consentirà di disattivare la feature Smart Reply dalla versione desktop proviene da TuttoAndroid.

La Polizia mette in guardia chi sta ricevendo Mail di minacce con richieste di pagamento : La Polizia Postale ha avvertito che è in corso una massiva attività di spamming a scopo estorsivo con l'invio di email in cui gli utenti vengono informati dell'hackeraggio del proprio account di posta elettronica ad opera di un gruppo internazionale di criminali. Tale email comunica che l'account sarebbe stato hackerato attraverso l'inoculamento di un virus mentre venivano visitati siti per adulti; da qui ...

Inchiesta sul ponte di Genova - la strana Mail e l'ipotesi di depistaggio. E' scontro tra Cesi e Autostrade : Tra i vari aspetti relativi al disastro del ponte Morandi di Genova su cui indaga la magistratura vi sarebbe ora anche quello di un tentativo di depistaggio. Secondo quanto scrive Fiorenza Sarzanini ...

UDIENZA SCHWAZER/ "Più tutelate le mucche che gli atleti" dice il Gip - Mail Iaaf : "complotto contro AS" : UDIENZA SCHWAZER, ok del Pm a completare la perizia colabrodo di Lago, smascherata dalla difesa. Porte aperte ai cronisti. Il commendo di NANDO SANVITO(Pubblicato il Sat, 15 Sep 2018 06:08:00 GMT)SCHWAZER/ Sul Dna delle urine strane e sospette amnesie nella perizia, di N. SanvitoCASO SCHWAZER/ 3. La WADA scredita i carabinieri del Ris ma fa autogol, di N. Sanvito

Irrisolti problemi Mail Tin.it e anche Alice? Nuovi contatti assistenza per la posta elettronica : I problemi mail Tin.it e per alcuni utenti, anche per la posta elettronica Alice, stanno tenendo banco in questo settembre 2018. Dopo un primo approfondimento di qualche giorno fa, ci ritroviamo costretti a tornare sull'argomento per il numero copioso di segnalazioni giunte alla nostra redazione e purtroppo dobbiamo pure sottolineare che, nel frattempo, nulla si è smosso. La situazione più grave e incresciosa riguarda ancora una volta i ...

Sta girando una Mail con ricatto per 300 bitcoin : quanto in euro e di cosa si tratta? : In questi giorni è in circolazione una mail con ricatto per estorcere 300 bitcoin. Pare che ad essere colpite siano soprattutto le caselle di posta elettronica aziendali, con un lungo testo che per una volta viene elaborato in italiano corretto. In sostanza, si afferma di aver hackerato l'account della vittima, richiedendo il pagamento della suddetta somma (superiore al milione di euro), dopo aver scoperto che lo stesso utente abbia visualizzato ...