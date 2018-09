Maggior rischio di bolla immobiliare a Hong Kong

FIORENZA D'ANTONIO MISS ITALIA 2018 AL POSTO DI CARLOTTA MaggiorANA?/ Rischio squalifica : "ho il 62% dei voti" : FIORENZA D'ANTONIO MISS ITALIA 2018 al POSTO di CARLOTTA Maggiorana in caso di squalifica? Le foto sexy della Maggiorana mettono in discussione il risultato.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 15:58:00 GMT)

Miss Italia 2018 : a rischio il titolo di Carlotta Maggiorana : Si sa che la ragazza frequenta il mondo dello spettacolo e che vanta molte partecipazioni televisive e cinematografiche, ma il regolamento dI Miss Italia non ammette che le ragazze abbiano posato ...

Salute : obesità e carenza di vitamina D possono indicare un Maggior rischio di tumore al seno : La vitamina D è ben nota per i suoi benefici nel costruire ossa sane. Il tumore al seno rimane uno dei tumori più comuni tra le donne di tutto il mondo ed è la causa principale di morte per tumore nelle donne. I fattori di rischio riproduttivi, come pubertà precoce, tarda menopausa, età avanzata alla prima gravidanza, il non avere mai avuto una gravidanza, obesità e storia familiare, sono stati tutti associati allo sviluppo di tumore al seno. Il ...

Miss Italia 2018 - Carlotta Maggiorana : a rischio il titolo per foto di nudo : Il titolo è ancora fresco, ma già alcune nuvolette grigie cominciano a girare intorno alla corona di Miss Italia di Carlotta Maggiorana. Una Miss diversa dal solito, la prima già sposata (con Emiliano Pierantoni), con un passato nel mondo dello spettacolo di tutto rispetto a partire dal film The Tree of Life con Sean Penn e Brad Pitt a Affari tuoi e Paperissima. La26enne marchigiana infatti ha posato in passato per delle foto provocanti a ...

Olimpiadi - divisioni nella Maggioranza sulle richieste di Milano : candidatura a rischio? : La candidatura ai Giochi invernali, il sindaco di Milano scrive al sottosegretario Giorgetti: «Milano capofila, serve chiarezza». Replica il sottosegretario pentastellato ai rapporti con il Parlamento Valente: «Sta diventando un paradosso. Fermiamo tutto»

Salute : più sonnolenza durante la giornata - Maggior rischio di Alzheimer? : Le analisi dei dati estrapolati da uno studio a lungo termine condotto su adulti in età avanzata dimostrano che coloro che si sentono molto assonnati durante il giorno hanno quasi il triplo delle possibilità di avere depositi di beta-amiloidi nel cervello, segni caratteristici dell’Alzheimer, rispetto a chi non avverte tale sensazione. I risultati, pubblicati sulla rivista SLEEP, si aggiungono al crescente numero di prove che sostiene che una ...

Tempo scaduto - Maggioranza a rischio spaccatura sulle pensioni : Sarà il primo scoglio vero sul quale si dovranno confrontare le due anime del governo che sul tema delle pensioni non hanno ancora le idee molto chiare. Se la Lega punta infatti ad attuare il punto ...

Allerta sul Lago Maggiore : da venerdì maltempo e rischio nubifragi : Il caldo di fine estate, con massime oltre i 30 gradi, sta per essere scalzato dal transito di un fronte perturbato di origine atlantica che venerdì dovrebbe portare un’ondata di temporali, con rischio di nubifragi – avvisa la Smi (Società Meteorologica Italiana) – sull’area del Lago Maggiore e “pioggia molto abbondante” sul Verbano nel suo insieme. I temporali, tuttavia, dovrebbero interessare anche il ...