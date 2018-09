Macron si gioca la carta fiscale della ritenuta alla fonte

huffingtonpost

: RT @claudiocerasa: La forza di Trump contro Macron. Non si gioca con il sangue del lavoro. Cosa pensano i sindaci di centrodestra sul decre… - Roky99760738 : RT @claudiocerasa: La forza di Trump contro Macron. Non si gioca con il sangue del lavoro. Cosa pensano i sindaci di centrodestra sul decre… - AS3691 : RT @claudiocerasa: La forza di Trump contro Macron. Non si gioca con il sangue del lavoro. Cosa pensano i sindaci di centrodestra sul decre… - resistenzaML : RT @claudiocerasa: La forza di Trump contro Macron. Non si gioca con il sangue del lavoro. Cosa pensano i sindaci di centrodestra sul decre… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) È il solito esagerato il giovane ministro del Bilancio Gérard Darmanin, soprannominato Gérard Darmalin ("Gerardo il Furbacchione"), oppure il più allineato e il più fedele al presidente Emmanuelcome accade di solito ai transfughi (Darmanin è stato, all'epoca, un sarkozista di ferro)?L'Eliseo èprese con una Legge di Bilancio 2019 che sfiora il tetto europeo del rapporto deficit/Pil: previsto al 2,8% dopo l'orgogliosa assicurazione che non si sarebbe superato il 2,6% e che la Francia, uscita a maggio da una lunga procedura d'infrazione per eccesso di deficit, poteva ormai essere considerata le bon éleve delle politiche economiche dell'Unione. Così il ministro non ha trovato di meglio che citare la Loi TEPA (che sta per Travail Emploi Pouvoir d'Achat),voluta una decina d'anni fa proprio dal (suo) presidente ...