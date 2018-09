Macron | ' per stare alto nei sondaggi devi dare soldi a gente'

Europeisti ma non euroingenui. La ricetta dei Macroniani per 'risvegliare l'Europa' : L'ecologia, l'economia, la sicurezza e la difesa, e la questione migratoria sono i quattro temi su cui bisogna agire in maniera urgente secondo i francesi, e il 75 per cento di loro considera che "l'...

Europeisti ma non euroingenui. La ricetta dei Macroniani per “risvegliare l’Europa” : Parigi. I simboli, si sa, sono importanti nella Macronia. Per questo la République en marche (Lrem) ha scelto la data del 26 settembre per annunciare i risultati della Grande Marche pour l’Europe, la maxi mobilitazione dei marcheurs andati a incontrare i francesi, la scorsa primavera, per chiedere c

Aquarius - Conte ribatte a Macron : 'Crisi Italia-UE? Parla per la Francia - ma si sbaglia' : Il caso Aquarius agita le acque francesi e Macron torna nel mirino sia dell’opinione pubblica transalpina che di alcuni alleati europei, con l’Italia in prima fila nel mettere il dito nella piaga delle contraddizioni emerse nella politica dell’Eliseo [VIDEO] sull’accoglienza dei migranti in arrivo dall’Africa. L’occasione è ghiotta per cacciarsi qualche sassolino dalla scarpa e Giuseppe Conte non sembra intenzionato a farsela scappare, anche ...

Salvini e Conte a muso duro con Macron : 'Non può dare lezioni - parli per lui' : Matteo Salvini e Giuseppe Conte entrano a gamba tesa sulla Francia e su Macron. Lo fanno con stili e toni differenti, ma alimentando il sospetto che i rapporti tra i due paesi siano probabilmente ai minimi storici. Dall'avvio del mandato del governo Conte non sono mai mancate le tensioni dialettiche tra l'Italia ed il Paese transalpino, con particolare riferimento alla questione migranti. Ad alimentarle c'è stata l'uscita del presidente francese ...

Conte e Moavero all'Onu per reagire all'offensiva di Macron sulla Libia : Rompere l'assedio francese. sulla Libia e, in stretto collegamento, sui migranti. All'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, l'Italia prova a tenere il punto sul Mediterraneo, cercando il supporto americano sulla Conferenza di novembre e provando a incrinare l'asse di ferro consolidatosi a New York tra Francia ed Egitto. La partita si gioca nei corridoi, negli incontri bilaterali, nello sviluppo di quella "diplomazia sotterranea" che incide ...

Aquarius - Conte vs Macron : “Dice che c’è una crisi tra Italia e Ue? Parli per la Francia - la sua opinione è sbagliata” : “Macron sostiene che l’Italia abbia problemi con l’Europa? Fortunatamente l’Europa è composta da 27 Stati e Macron parla per la Francia. Ha diritto a esprimere la sua opinione, ma si sbaglia”. A dirlo, da New York, dove è in corso l’Assemblea generale dell’Onu, è il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, riferendosi alla vicenda dell’Aquarius. L'articolo Aquarius, Conte vs Macron: “Dice ...

Caso Aquarius - Conte : 'Macron parla per la Francia non per l'Ue' : "Se Macron - a quanto mi riferite - dice che l'Italia ha una crisi politica in atto con l'Ue, io rispondo che lui rappresenta la Francia , l'Europa è composta da 27 Paesi. Se parla per la Francia va ...

Aquarius 2 - accordo tra Francia - Spagna - Portogallo e Germania per accogliere i 58. Macron : “Crisi Italia-Ue sui migranti” : Il Portogallo accoglierà 10 migranti a bordo dell’Aquarius 2. È Lisbona, stando ai media francese, ad annunciare un accordo con la Francia e la Spagna per l’accoglienza delle persone a bordo della nave. Malta invece recupererà i migranti ma non parteciperà alla ripartizione. La decisione è stata presa assieme a Parigi e Madrid. Un accordo, spiega il ministero dell’Interno di Lisbona, “è stata presa in modo solidale e concertato con ...

Taglio delle tasse : perché la Francia di Macron può farlo e noi no : La differenza sta tutta nei fondamentali economici che rendono il governo di Parigi molto più affidabile sui mercati finanziari

Manovra Finanziaria - ecco perché Di Maio non può copiare il compito di Macron : ... Daniele Franco e il ministro dell'Economia Giovanni Tria che a Palazzo Chigi hanno partecipato alla riunione sulla Nota d'aggiornamento del Def. Con lui altri tecnici e tutta la squadra che assiste ...

Bce - la Merkel cede a Macron I nomi in corsa per il dopo Draghi : Il 2019 sarà un anno cruciale per il futuro dell'Unione Europea. Non solo le elezioni Ue della prossima primavera, cambieranno anche i nomi dei presidenti della Commissione euopea e della Bce. Mario Draghi è pronto a cedere il suo posto. Ma a chi? Fino a qualche tempo Segui su affaritaliani.it

Macron alza il deficit per finanziare la manovra. Di Maio : "Facciamo come loro" : Una forzatura per rilanciare l'economia e creare più posti di lavoro. "Facciamo anche noi come Parigi", annuncia il vicepremier Di Maio su Twitter che sottolinea: "Anche noi siamo un Paese sovrano". ...

Per stimolare l'economia con un piano di riduzione fiscale, nel 2019 il DEFICIT della Francia salirà al 2,8% del Pil. Anche Macron non sembra convinto delle regole europee.