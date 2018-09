Macaulay Culkin Foto | Scrive un Tweet a J K Rowling | “Posso lavorare nel prossimo film

Macaulay Culkin in The Big Bang Theory? La star spiega le strane ragioni per cui ha rifiutato un ruolo nella sit-com : Macaulay Culkin in The Big Bang Theory doveva essere uno dei protagonisti della sit-com. Durante una recente intervista al podcast di The Joe Rogan Experience, l'attore di Mamma ho perso l'aereo ha spiegato le strane ragioni per cui ha rifiutato, per ben tre volte, di apparire nella fortunata comedy targata CBS. “Mi hanno cercato per The Big Bang Theory. E ho detto di no. Il modo in cui è stato lanciato era, 'Ci sono questi due astrofisici ...