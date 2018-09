Ma i due sospettati di Salisbury non erano turisti?

La Russia dice di aver trovato i due uomini indicati dal Regno Unito come i sospettati dell’avvelenamento di Sergej e Yulia Skripal : Il presidente russo Vladimir Putin ha detto di aver individuato i due uomini accusati dal Regno Unito di aver avvelenato l’ex spia russa Sergej Skripal e sua figlia Yulia, lo scorso 4 marzo a Salisbury. Putin dice che i due The post La Russia dice di aver trovato i due uomini indicati dal Regno Unito come i sospettati dell’avvelenamento di Sergej e Yulia Skripal appeared first on Il Post.

Londra - due russi sospettati per Skripal : 14.15 Scotland Yar ha raccolto "indizi sufficienti" contro due cittadini russi sospettati per l'avvelenamento,con gas nervino, dell'ex spia russa russa Serghei Skripal e di sua figlia Yulia. L'accusa sarebbe cospirazione e tentato omicidio, e un mandato di arresto internazionale sarebbe già pronto nei confronti di Petrov e Bosdhirov,ma Londra pensa che i due viaggiassero sotto falso nome. Da quanto si apprende da Londra,la Gran Bretagna non ...

La polizia inglese ha identificato due russi sospettati per l'avvelenamento di Sergei e Yulia Skripal : La polizia inglese ha detto di aver raccolto prove sufficienti per incriminare i cittadini russi Alexander Petrov e Ruslan Boshirov per l'avvelenamento della spia russa Sergei Skripal e di sua figlia Yulia, avvenuto lo scorso 4 marzo a Salisbury. Petrov