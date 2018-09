Ma dove vai bellezza in bicicletta?

Pd dove vai se una cultura politica non ce l'hai? : Rifondare il Partito Democratico che c'è, con le stesse, o quasi, persone e senza nessuna nuova strategia oppure fuoruscire da questo Pd e costruire un partito diverso con altre persone e con una nuova cultura politica? Se questo è il dilemma, va subito rilevato che, mentre è in corso una non troppo sotterranea campagna per l'elezione del prossimo segretario, nessuno dei due corni del dilemma è stato fatto oggetto di ...

Politica - dove vai? : Dopo tanta cronaca nera, di cui spesso e dolorosamente la nostra Città è testimone, un tale gesto produrrebbe per contro una testimonianza tale da permettere di avviare un più sereno confronto, ...

Mediterranea - il vivaio dove cresce il futuro : ... capaci di descrivere la forza di un'idea che parte da un seme e si sviluppa, intrecciando storie e voglia di fare: un modo nuovo di guardare agli spazi pubblici e all'economia circolare, cogliendo ...

Onorevole - dove vai a Ferragosto? I nostri parlamentari in vacanza : Tutto impegno, politica ed ecologia. Ferragosto vecchio stampo per Rossella Muroni , deputato di Leu eletta in Puglia. La giornata avrà come centro Rispescia, in provincia di Grosseto, dove è in ...

SFOOTING/ "I Testini Pigri" sotto l'ombrellone : dimmi dove vai in vacanza e ti dirò chi sei : Come promesso, I COMICASTRI tornano questa settimana con un nuovo test pigro per scoprire qualcosa di più su voi stessi. Basta sapere quali sono le vostre vacanze ideali(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 06:11:00 GMT)LA STORIA IN PELLICOLA/ La satira feroce sul comunismo di Morto Stalin, se ne fa un altro, di G. ForestiFESTIVAL DI VENEZIA 2018/ I film da non perdere e i favoriti per il Leone d'oro, di C.M. Balsamo

"So dove vai al mare - spero che affoghi" : "Ho saputo che vai al mare al n... prego di non incontrarti e in cuor mio spero che affoghi! Per ogni lacrima versata, per ogni notte insonne, per ogni discriminazione, per ogni ora tolta ai nostri figli dietro questa guerra... il mio più sonoro vaff!". Questo post rabbioso, pubblicato su Facebook, è rivolto al celebre virologo Roberto Burioni, che più volte ha difeso i vaccini e la necessità di renderli obbligatori. ...

Mamma no-vax contro il virologo Burioni : «So dove vai al mare - spero che affoghi!» : Invettiva online - con l’auspicio di vederlo affogare - da parte di una Mamma contraria ai vaccini nei confronti del virologo riminese, Roberto Burioni

Vaccini - mamma no-vax contro Roberto Burioni : “So dove vai al mare - spero che affoghi”. Lui : “Squadrismo” : “Ho saputo che vai al mare al n… prego di non incontrarti e in cuor mio spero che affoghi!”, è quanto ha augurato una mamma “No vax” su Facebook, al virologo riminese Roberto Burioni, da sempre a favore delle terapie vaccinali. Un post che ha scatenato molti commenti, alcuni anche pesanti di invito ad “andarlo a salutare”. Tanto che, dopo la segnalazione di alcuni colleghi milanesi del medico, è stata ...

dove vai in vacanza? - Rete 4/ Cast e info sul film diretto da Alberto Sordi (oggi - 5 agosto 2018) : Dove vai in vacanza?, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 5 agosto 2018. Nel Cast: Mauro Bolognini, Luciano Salce e Alberto Sordi alla regia. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 15:05:00 GMT)

Mamma no-vax minaccia il professor Burioni su Fb : 'So dove vai al mare - spero che affoghi' : Invettiva online - con l'auspicio di vederlo affogare e numero della spiaggia di Rimini frequentata dal medico in bella mostra - da parte di una Mamma 'no-vax', nei confronti del virologo riminese, ...

Mamma no-vax minaccia il professor Burioni su Fb : 'So dove vai al mare - spero che affoghi' : Invettiva online - con l'auspicio di vederlo affogare e numero della spiaggia di Rimini frequentata dal medico in bella mostra - da parte di una Mamma 'no-vax', nei confronti del virologo riminese, ...

dove vai IN VACANZA?/ Su Rete 4 il film diretto da Alberto Sordi (oggi - 5 agosto 2018) : DOVE vai in VACANZA?, il film in onda su Rete 4 oggi, domenica 5 agosto 2018. Nel cast: Mauro Bolognini, Luciano Salce e Alberto Sordi alla regia. La trama del film nel dettaglio.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 04:07:00 GMT)

dove vai in vacanza? A deciderlo è il tuo status emotivo : La scelta delle vacanze è condizionata dallo stato d’animo del momento, che deriva a sua volta dalla stabilità delle relazioni significative (relazioni di coppia, relazioni con la famiglia d’origine, ecc). Se le nostre relazioni sono stabili e sicure, ci si può avventurare verso l’esplorazione di nuovi scenari, più o meno lontani fisicamente e culturalmente da quelli abituali. Se i nostri punti di riferimento sono meno stabili e sicuri e siamo ...

dove vai in vacanza? - Iris/ Cast - trama e curiosità del film con Alberto Sordi (oggi - 22 luglio 2018) : Dove vai in vacanza?, il film in onda su Iris oggi, domenica 22 luglio 2018. Nel Cast: Ugo Tognazzi, Paolo Villaggio e Alberto Sordi, alla regia Mauro Bolognini. Il dettaglio della trama.(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 19:50:00 GMT)