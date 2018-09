L’Uomo del Giorno | Filip Dordevic | calciatore serbo del Chievo

L’Uomo del Giorno : Luis Alberto - forte attaccante della Lazio : Luis Alberto è nato a San José del Valle il 28 settembre 1992, è un calciatore spagnolo, centrocampista della Lazio e della nazionale spagnola. Il 31 agosto 2016 viene acquistato per una cifra vicina ai 5 milioni di euro dal club italiano della Lazio. L’esordio arriva il 20 settembre successivo in occasione della trasferta persa 2-0 contro il Milan, entrando a pochi minuti dalla fine. Il 15 aprile 2017 mette a segno la sua prima ...

L’Uomo del Giorno : Francesco Totti - indiscusso re di Roma : Francesco Totti è nato a Roma il 27 settembre 1976, è un dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo attaccante o centrocampista, campione del mondo con la nazionale italiana nel 2006. Considerato uno dei migliori giocatori nella storia del calcio italiano, nonché tra i più forti al mondo della propria generazione, nel corso della sua carriera professionistica ha sempre militato nella Roma, squadra della quale è stato capitano ...

L’Uomo del Giorno : Claudio Gentile - bandiera della Juve e Campione del Mondo dell’82’ : Claudio Gentile è nato a Tripoli il 27 settembre 1953, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore, Campione del Mondo con la nazionale italiana nel 1982. Legò la sua attività calcistica principalmente alla Juventus, squadra nella quale militò durante undici anni a cavallo tra gli anni 1970 e 1980, vincendo sei campionati di Serie A, due coppe nazionali, una Coppa delle Coppe e una Coppa UEFA, e disputando ...

L’Uomo del Giorno : Angelo Paolombo - bandiera della Sampdoria : Angelo Palombo è nato a Ferentino il 25 settembre 1981, è un allenatore di calcio, dirigente sportivo ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista, collaboratore tecnico della Sampdoria. Inizia la sua carriera negli allievi del Ferentino e nella stagione 1997-1998 gioca nelle file dell’Urbania Calcio in Serie D per poi passare all’età di 17 anni al Fano in C2 e nel 1999 viene acquistato dalla Fiorentina. Durante i due ...

L’Uomo del Giorno : Marco Tardelli - Campione del Mondo nel 1982 : Marco Tardelli è nato a Careggine il 24 settembre 1954, è un allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo difensore o centrocampista. Cinque volte Campione d’Italia con la Juventus, in maglia bianconera ha inoltre vinto tutte e tre le principali competizioni UEFA per club, divenendo uno dei primi tre giocatori (assieme ai suoi compagni di squadra e nazionale Antonio Cabrini e Gaetano Scirea) ad aver conseguito tale ...

L’Uomo del Giorno : Cristian Ledesma - uomo simbolo e capitano della Lazio : Cristian Ledesma è nato a Buenos Aires il 24 settembre 1982, è un calciatore argentino naturalizzato italiano, centrocampista del Pro Piacenza. Nasce in Argentina e precisamente a Buenos Aires, in un piccolo quartiere chiamato Morón. Vive nella capitale argentina per soli quattro anni, quando nel 1986, insieme ai suoi nove fratelli e i suoi genitori, si trasferisce a Puerto Madryn, in Patagonia, per cercare più fortuna.[1] La prima ...

L’Uomo del Giorno : Fabio Simplicio - ottime stagioni in Serie A : Fábio Simplício è nato a San Paolo del Brasile il 23 settembre 1979, è un ex calciatore brasiliano, centrocampista. È stato un centrocampista che poteva ricoprire tutte le posizioni nella zona mediana del campo, prediligendo il ruolo di trequartista. Era inoltre importante il suo contributo in termini di realizzazioni. ottime stagioni tra Parma, Palermo e Roma per poi chiudere la carriera in Giappone. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ...

L’Uomo del Giorno : Maarten Stekelenburg - esperienza a Roma poco fortunata : Maarten Stekelenburg è nato a Haarlem il 22 settembre 1982, è un calciatore olandese, portiere dell’Everton e della nazionale olandese, con cui si è laureato vicecampione del mondo nel 2010. Considerato per molti anni uno dei migliori portieri d’Europa, ha occupato la 33ª posizione nella classifica IFFHS dei migliori portieri del decennio 2001-2010.[2] Nella classifica di IFFHS del 2010 è risultato il quinto portiere più forte ...