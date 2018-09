Lui la picchia per 40minuti e la pugnala | ma al processo lei lo difende | “È colpa mia”

Ginnastica - abusi in Giappone. Sae Miyakawa picchiata dall’allenatore - ma lei lo difende : “Voglio continuare con Lui” : Una brutta notizia arriva dal Giappone per quanto riguarda la Ginnastica artistica. L’allenatore di Sae Miyakawa, atleta che abbiamo ammirato alle Olimpiadi di Rio 2016 e che viene considerata una delle migliori interpreti internazionali al corpo libero, ha ammesso che il suo allenatore Yuto Hayami la ha picchiata durante alcuni allenamenti. Si parla di sberle e schiaffi e non di abusi sessuali come invece è accaduto negli USA col dottor ...