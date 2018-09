Luca Parmitano torna in orbita | la missione Beyond partirà a luglio 2019

ilfattoquotidiano

: #BEYOND! Ecco il bellissimo nome della prossima missione di @astro_luca #Parmitano sulla ISS - andreabettini : #BEYOND! Ecco il bellissimo nome della prossima missione di @astro_luca #Parmitano sulla ISS - andreabettini : Prepariamoci a chiamarlo 'comandante #Parmitano' : @astro_luca sarà il comandante della ISS per tre mesi. Con lui s… - craaash80 : RT @andreabettini: #BEYOND! Ecco il bellissimo nome della prossima missione di @astro_luca #Parmitano sulla ISS -

(Di giovedì 27 settembre 2018) Si chiama(Oltre) la nuovaspaziale di, che tornerà in. L’ha annunciato l’Agenzia spaziale europea (Esa) presentando nome e logo dellanel proprio centro italiano di Frascati. L’astronauta siciliano sarà anche il comandante della Stazione spaziale internazionale (Iss), primo italiano e terzo europeo a ricoprire questo ruolo. Oltre al nostro connazionale, l’equipaggio sarà composto composto dall’astronauta Nasa Andrew Morgan e dal cosmonauta russo Alexander Skvortsov. L’annuncio è arrivato il giorno del 38esimo compleanno dell’astronauta, nato il 27 settembre 1976. ESA astronaut @astro_‘s mission name and logo revealed. #will seereturn to the @Space_Station for the second time for Expedition 60/61. More later… pic.twitter.com/JFxgK4ek8g — ESA (@esa) 27 settembre ...