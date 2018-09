L' otto porta bene | almeno ai Mondiali

Alessandro Cattelan porta EPCC a Teatro - da martedì in prima serata. Partenza con il botto : ospite da far girare la testa. FOTO - VIDEO : Palcoscenico importante della città, che trasuda storie di attori, spettacoli, cultura. Da qui l'artista della leggerezza Cattelan condurrà le sei puntate di EPCC , al via da martedì 25 settembre in ...

Visco avverte : "Il rapporto tra debito pubblico e prodotto potrebbe portarsi su una traiettoria insostenibile" : 'Nelle attuali condizioni della finanza pubblica e con un basso grado di efficienza dell'amministrazione, il ricorso al disavanzo va utilizzato con cautela'. Ignazio Visco, governatore della Banca d'...

"Importante indotto economico e promozione turistica con Quartieri dell'Arte" : "Gli spettacoli di apertura di Quartieri dell'Arte nel nostro borgo - commenta il sindaco Ruggero Grassotti - hanno registrato il tutto esaurito e una grande risonanza sulla stampa nazionale e ...

“Non consumatelo - riportatelo indietro”. Scatta il ritiro del prodotto dagli scaffali : lotto e marca : Un altro avviso di ritiro dal commercio di prodotti alimentari è stato lanciato dal sito del Ministero della Salute. Accade spesso che il Ministero comunichi che alcuni prodotti a seguito di indagini a campione svolte dalle autorità vengano ritirati dagli scaffali dei supermercati perché ritenuti pericolosi, nocivi, non sicuri, non conformi alle norme sulla tutela dei consumatori. Si tratta, quasi sempre, di prodotti commestibili anche ...

SuperEnalotto - la nuova formula porta fortuna : bastano 5 numeri per fare festa : Vista l'assenza di '6' e '5+1', sono le combinazioni a cinque numeri ha portare ricchi premi da circa 40mila euro a casa dei...

Trasportava cocaina sotto effetto di stupefacenti - denunciato dai carabinieri : Si tratta di un uomo di Pietracatella, fermato a Campobasso ad un posto di blocco dai militari del Nucleo radiomobile. Per lui anche accertamenti ospedalieri al Cardarelli CAMPOBASSO. denunciato a ...

A Porta a Porta per Padre Pio. Anche Conte cede al richiamo 'pop' del salotto di Vespa : Stop al vertice su Genova: il premier Giuseppe Conte deve assentarsi per un'oretta. Il presidente del Consiglio lascia momentaneamente l'incontro con il sindaco Marco Bucci e il Governatore Giovanni Toti a Palazzo Chigi per registrare una intervista a Bruno Vespa. Il tema del colloquio che andrà in onda a Porta a Porta? San Pio di Pietrelcina. Com'è noto, il premier Conte, cresciuto a San Giovanni Rotondo, è molto devoto a ...

Usa : prezzi all’importazione -0 - 6% in agosto - sotto attese : Milano, 14 set. (AdnKronos) – In calo dello 0,6% l’indice del prezzo alle importazioni negli Stati Uniti nel mese di agosto. Lo rende noto il dipartimento del Commercio. Il dato si confronta con un calo dello 0,1% di luglio ed è peggiore delle attese con indicavano un calo dello 0,2%.L'articolo Usa: prezzi all’importazione -0,6% in agosto, sotto attese sembra essere il primo su CalcioWeb.

Fabrizio Corona a Mattino Cinque : "Da ottobre un portale che mi seguirà 24 ore su 24" : Nel corso della puntata odierna di Mattino Cinque, il rotocalco di infotainment appena ripartito su Canale 5 con la conduzione di Federica Panicucci, l'ex re dei paparazzi Fabrizio Corona si è reso protagonista con una telefonata alla conduttrice, alla quale ha annunciato un'iniziativa. Il 1 ottobre lancerò il mio portale dove racconterò la mia vita 24 ore su 24 in diretta. ll riavvicinamento con Nina è una delle cose più belle che ho ...

Il premier - Rocco e il biscotto cegliese : da 'Porta a porta' a 'Piazza a Piazza' - Senza Colonne News - Quotidiano di Brindisi : La preSenza del premier sembra riannodare i fili di quell'evento, consacrando Ceglie per una sera capitale italiana della politica. Inviati e troupe televisive da tutta la penisola così che ...

Trovata una porta medievale sotto un castello in Scozia. Ecco il segreto che nasconde da secoli : Una porta segreta sotto un antico castello. Cosa ci può essere di più affascinante? Siamo in Scozia, al cospetto del castello di Culzean, che sorge sulla costa occidentale dell'isola, a sud-ovest di Glasgow. E lungo le fondamenta di questo maniero, gli archeologi del National Trust of Scotland hanno scoperto, all'interno di una grotta usata come un...

Silvia Toffanin - un ritorno col botto. Gira una voce : porta alla prima di 'Verissimo' Chiara Ferragni : Colpaccio di Silvia Toffanin che a Verissimo , secondo quanto spiffera ilfattoquotidiano.it, ospiterà per la prima puntata della prossima stagione del programma su Canale 5 Chiara Ferragni . Fresca di ...

Tragedia per la finalista di The Voice of Italy : grave incidente. Cosa è successo ad Asia - portata sotto choc in ospedale : È stata una delle protagoniste indiscusse dell’ultima edizione di The Voice of Italy 2018. Nella squadra di Francesco Renga, Asia Sagripanti ha incantato tutti con il suo timbro e la sua voce. Di Pordenone, la giovane e talentuosa concorrente ha convinto da subito i quattro giudici che non hanno esitato a pigiare il pulsante rosso e a provare a fare entrare Asia nella propria squadra. Ma lei non ha esitato: ha scelto il vincitore del ...

Inter - Spalletti : "Gruppo importante - ma alcuni ancora sotto livello" : Di motivi per sorridere, Luciano Spalletti, dopo il successo sul Bologna ne ha, eccome: "Abbiamo un gruppo importante - dice il tecnico nerazzurro ai microfoni di Sky Sport -. Poi però con questa ...