Londra | violenta contrazione per Royal Mail

Londra : violenta contrazione per Persimmon : Aggressivo avvitamento per Persimmon , che tratta in perdita del 2,38% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Persimmon è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale ...

Londra violenta : uccisa donna nel sudest : ANSA, - ROMA, 31 AGO - Una donna sulla sessantina è stata assassinata la notte scorsa nel borgo di Bromley, nel sudest di Londra: con questo omicidio sale a 102 il bilancio delle persone uccise nella ...

Londra : violenta contrazione per Barratt Developments : Aggressivo avvitamento per Barratt Developments , che tratta in perdita del 2,05% sui valori precedenti. La tendenza ad una settimana di Barratt Developments è più fiacca rispetto all'andamento del ...

Londra violenta : accoltellato 60enne : 17.41 Un uomo sulla sessantina è stato accoltellato nell'area di Catford, a Sudest di Londra, ed è morto poco dopo in ospedale. Le generalità dell'uomo,riporta il Mail online, non sono state rese note e la polizia non ha eseguito alcun arresto. Si allunga così la scia di sangue sulla capitale britannica dopo che questa settimana tre persone sono state accoltellate a morte e due ragazzi sono rimasti gravemente feriti nell'arco di sole 48 ore.

