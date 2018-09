Lombardia prima Regione per recupero di rifiuti speciali

Pattinaggio di Figura - brillano gli azzurri dopo la prima giornata del Lombardia Trophy 2018 : All’Ice Lab di Bergamo, dopo il corto, Della Monica-Guarise sono secondi tra le coppie di artistico mentre Matteo Rizzo viaggia al 4° posto tra gli uomini Indicazioni importanti per l’Italia nella prima giornata del Lombardia Trophy 2018 – Memorial Anna Grandolfi, unica tappa tricolore delle Isu Challenger Series e in programma fino a sabato all’Ice Lab di Bergamo. Da sottolineare, in particolare, l’ottima prestazione ...