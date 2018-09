Lo show di Trump a New York | si scaglia contro Cina | Canada e giornalisti

rainews

: RT @LaVocediNewYork: Ha rigirato le domande scomode, ha parlato di crisi globali in modo caricaturale, ha divertito la stampa mentre la cri… - StefanoVaccara : RT @LaVocediNewYork: Ha rigirato le domande scomode, ha parlato di crisi globali in modo caricaturale, ha divertito la stampa mentre la cri… - LaVocediNewYork : Ha rigirato le domande scomode, ha parlato di crisi globali in modo caricaturale, ha divertito la stampa mentre la… - simonetta_81 : RT @Asiablog_it: TRUMP SHOW ALL'ONU «In meno di 2 anni la mia amministrazione ha fatto più di quasi tutte le amministrazioni precedenti ne… -

(Di giovedì 27 settembre 2018) ... perché poteva scatenarsi "una guerra mondiale"." L'IRAN TORNERA' DA ME PER UN GRANDE ACCORDO "Non ha importanza quello che i leader del mondo pensano sull'Iran. L'Iran tornerà da me e faremo un ...