Liverpool | Klopp si infuria con Shaqiri | ' Non dovevano battere così l' ultimo calcio di

Coppa di Lega - Liverpool-Chelsea 1-2 : Emerson e Hazard ribaltano il punteggio. Sarri elimina Klopp : Sarri-Klopp 1-0. È andato all'italiano il primo round " in attesa del piatto forte di sabato " tra Chelsea e Liverpool che decreta l'uscita di scena, dalla Coppa di Lega, dei Reds. Il successo per i ...

Amazon - Klopp dice no a una docu-serie sul Liverpool : Il manager dei Reds ha detto "no" alla possibilità di far parte di "All or Nothing", la serie di Amazon che racconta i club da dietro le quinte. L'articolo Amazon, Klopp dice no a una docu-serie sul Liverpool è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Liverpool - nuovo look per Firmino. E Klopp scherza : 'Davids è tornato!' : L'esultanza di Roberto Firmino è stata senza dubbio la più chiacchierata della prima giornata della fase a gironi di Champions. Gol decisivo al PSG e mano sull'occhio a mo' di pirata, visto che ...

Premier League - Tottenham-Liverpool 1-2 : Klopp stende Pochettino : Due avvertimenti, il primo alla Premier, il secondo all'Inter: il Liverpool attuale ha una marcia in più e il quinto successo iniziale di fila lascia intendere che sia davvero la stagione buona per ...

Il segreto del Liverpool di Klopp? Il "mago" delle rimesse laterali : Un tempo c'era Risto Kallaste , terzino della nazionale estone capace di meravigliare il mondo con le sue chilometriche rimesse laterali. Poi è arrivato il periodo d'oro del lituano Marius ...

Leicester-Liverpool : Manè e Firmino regalano la vetta a Klopp. Che papera Alisson! : ROMA - Continua a punteggio pieno la cavalcata del Liverpool, che dopo aver battuto il Leicester vola a 12 punti staccando momentaneamente in vetta Tottenham, Chelsea e Watford. Quarta vittoria ...

Liverpool - Klopp : 'A Kiev non sono riuscito a trovare le parole giuste per confortare Karius' - : ... stile il portiere evocato da Umberto Saba nella sua famosa poesia, e in seguito confortato solo dall'avversario Gareth Bale, colpì parecchio i tifosi neutrali di tutto il mondo in quel 26 giugno. ...

Liverpool – Alisson acquistato a cauda degli errori di Karius? Klopp difende il suo portiere dalla ‘cattiveria’ dei tifosi! : Juergen Klopp difende le scelte del Liverpool, l’allenatore del club inglese nega che l’acquisto di Alisson dalla Roma sia dovuto al flop di Karius in Champions League L’allenatore del Liverpool Juergen Klopp ha insistito sul fatto che l’acquisto del portiere brasiliano Alisson dalla Roma non è correlato agli errori commessi dal portiere Loris Karius nella finale di Champions League a Kiev. “La gente può ...

Alisson - al Liverpool allenamenti in stile rugby. Klopp : 'Utili per adattarsi al calcio inglese' : L'etichetta di portiere più pagato al mondo gli è durata solo poche settimane, ma la voglia di migliorarsi e farsi trovare pronti è rimasta intatta. Alisson Becker ha recentemente fatto il suo debutto in Premier League, chiudendo la prima ...

Premier League - che partenza per il super Liverpool di Klopp! : Premier League, il Liverpool di Klopp ha stravinto alla prima in campionato contro il West Ham di Pellegrini Comincia con una facile vittoria casalinga per 4-0 sul West Ham la Premier League del Liverpool. Ad Anfield Road i ‘Reds’ superano gli ‘Hammers’ grazie alle reti di Salah al 19′, di Mané, autore di una doppietta al 45′ e al 53′ e Sturridge all’88’. (Spr/AdnKronos)L'articolo ...

Liverpool - accoglienza da brivido per Karius. Klopp : ''Questo è un posto speciale'' : E' possibile essere diversi in un mondo così difficile? Sì, io penso di sì', le parole del tecnico. 'Abbiamo mostrato un volto molto bello e mi è piaciuto. Sarà di aiuto non solo a Loris ma anche ad ...

Video/ Napoli Liverpool (0-5) : highlights e gol. Klopp : azzurri stanchi ma... (Amichevole) : Video Napoli Liverpool (risultato finale 5-0): highlights e gol della partita amichevole, giocata ieri sera. Pesante KO azzurro ma Ancelotti non fa drammi.(Pubblicato il Sun, 05 Aug 2018 13:06:00 GMT)

Liverpool - Klopp annuncia : 'Alisson? Può debuttare contro il Napoli - non dobbiamo perdere tempo' : La stagione inizia tra una decina di giorni ed ogni calciatore al mondo ha bisogno di allenamento e di adattamento ai suoi compagni. Abbiamo due partite da giocare prima della stagione, Alisson è ...

Liverpool - Klopp : “Ramos spietato su Salah” : Sono passati due mesi dalla finale di Champions a Kiev, ma Juergen Klopp, allenatore del Liverpool, non ha ancora ingoiato il rospo del ko contro il Real Madrid, ancor meno l’intervento di Sergio Ramos su Salah, che costrinse il bomber egiziano a lasciare il campo. Dagli Stati Uniti, dove è in tournée con i ‘Reds’, Klopp è tornato a parlare del capitano spagnolo, definendolo “spietato” e ricordando come il suo ...