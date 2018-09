Lite Pogba-Mourinho | la quota dell’esonero di ‘Mou’ crolla drasticamente

sportfair

(Di giovedì 27 settembre 2018) Manchester United ad un bivio, le stellesembrano non sopportarsi più: pagherà il tecnico? La sconfitta con il Derby County in coppa di lega è passata in secondo piano quando Josèha confermato che Paulnon sarà più il vicecapitano del Manchester United. L’attrito tra il portoghese e il centrocampista si arricchisce di un nuovo capitolo, che però, unito ai risultati deludenti della squadra, va tutto a sfavore del tecnico. Di certoè finito nel mirino dei bookmaker: i betting analyst d’oltremanica sono ormai certi – laè a 1,13 – che lo Special One lascerà i Red Devils prima di Paul(lo scenario inverso vale 5,50). La conferma arriva anche nelle scommesse sul prossimo esonero in Premier League, dove, come riporta Agipronews, è precipitato da 9,00 a 2,50, diventando l’indiziato numero uno. ...