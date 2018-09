Lite con Vittorio Feltri | Striscia consegna il Tapiro a Veronica Gentili

Incendio Monte Serra - la foto dal satelLite è impressionante : "Conta dei danni infinita" : Un enorme buco di color marrone che svetta in mezzo al verde. Le immagini satellitari elaborate dal settore Tas (topografia...

Boxe - gli azzurri della Nazionale ELite pronti per il raduno di Assisi : sono 14 gli atleti convocati : Clemente Russo guida il gruppo azzurro della Nazionale Elite che lavorerà ad Assisi a partire dal primo ottobre sono 14 gli azzurri che prenderanno parte al raduno della Nazionale Elite in programma ad Assisi, presso il CNP di Santa Maria degli Angeli, dal 1 all’8 ottobre. Si tratta di: Federico Serra (49 kg), Manuel Cappaci (52 kg), Raffaele Di Serio (59 kg), Francesco Iozia (60 kg), Francesco Maietto (60 kg), Paolo Di Lernia (64 ...

Xiaomi Mi A2 Lite e Nokia 6.1 si aggiornano con le patch di sicurezza di settembre : Un nuovo aggiornamento per Xiaomi Mi A2 Lite e Nokia 6.1 è in arrivo e introduce le patch di sicurezza aggiornate al mese di settembre. L'articolo Xiaomi Mi A2 Lite e Nokia 6.1 si aggiornano con le patch di sicurezza di settembre proviene da TuttoAndroid.

Giuseppe Balboni - probabile Lite per questioni di droga : il 16enne reoconfesso “pistola per difendermi” : Un piccolo debito per questioni di droga e poi la lite degenerata in omicidio: questa la prima ipotesi del movente dietro la morte del sedicenne Giuseppe Balboni, ucciso per mano di un coetaneo. Il minorenne, al termine di un lungo interrogatorio, ha confessato di aver usato la pistola detenuta legalmente dal padre: l’aveva portata con sé per difesa. Il genitore sarà denunciato per omessa custodia dell’arma. Il pm della Procura per i ...

Brindisi - 23enne spara con il fucile al vicino di casa dopo una Lite : arrestato : Momenti di terrore ieri pomeriggio a Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. Un ragazzo di 23 anni ha sparato ad un suo vicino di casa, un 38enne, ferendolo gravemente. Il fatto di cronaca si è verificato al quartiere San Lorenzo, nella zona 167, alla periferia della Città degli Imperiali (nome con cui è nota Francavilla Fontana). La dinamica Erano circa le 14:30 di ieri quando il silenzio della zona 167 della cittadina Brindisina è stato ...

STEFANO BETTARINI E NICOLETTA LARINI SI SONO LASCIATI?/ Falò di confronto : è Lite! (Temptation Island Vip) : STEFANO BETTARINI e NICOLETTA LARINI in crisi, si SONO LASCIATI? Un Falò chiarificatore per evitare che questo programma rappresenti la tomba del loro amore. (Temptation Island Vip)(Pubblicato il Wed, 26 Sep 2018 00:20:00 GMT)

Inter-Fiorentina - i nerazzurri conquistano i tre punti ma si apre un caso : Lite tra Spalletti e un calciatore [VIDEO] : Nonostante la vittoria contro la Fiorentina, una piccola macchia rischia di rovinare una serata conclusasi con un bottino forse maggiore di quello che l’Inter avrebbe meritato. Nel finale Luciano Spalletti ha ripreso in maniera veemente Keita Baldè, che dopo il triplice fischio dell’arbitro ha rifiutato di dare la mano al suo mister per poi essere calmato da D’Ambrosio, autore del gol della partita. Keita, rispetto alle ...

Biathlon - la squadra A convocata dal dt Curtaz per il raduno di Ramsau : in settimana previsto anche l’arrivo del quartetto éLite : Il gruppo A con la rientrante Runggaldier verso Ramsau, dove verrà raggiunto dal quartetto élite. Gli juniores/giovani a Bionaz per una settimana La squadra A è stata convocata dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz da giovedì 27 settembre a domenica 7 ottobre per il raduno che si terrà nella località austriaca di Ramsau (Aut) con Nicole Gontier, la rientrante Alexia Runggaldier, Federica Sanfilipo, Thierry Chenal, Giuseppe Montello, Thomas ...

Tempo di acquisto e vendita per Huawei P9 Lite usato : prezzo consigliato a settembre 2018 : Uno degli smartphone di maggiore successo in Italia negli ultimi anni è stato senza ombra di dubbio il cosiddetto Huawei P9 Lite. Complice un rapporto tra qualità e prezzo davvero invidiabile, soprattutto considerando gli standard del mercato nel 2016, il produttore cinese è stato in grado di registrare un successo superiore ad ogni aspettativa. Il Tempo però passa per ogni device e in questo periodo si notano molti utenti mettere in vendita il ...

LIVE Ciclismo - Mondiali 2018 in DIRETTA : cronometro eLite femminile. Olanda contro tutti - azzurre per un piazzamento : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro elite femminile dei Mondiali di Ciclismo a Innsbruck (Austria). Le migliori atlete del mondo si fronteggeranno in una sfida contro il tempo sui 27,8 km del percorso da Wattens a Innsbruck. Le olandesi saranno le grandi favorite per la conquista delle medaglie, con Annemiek Van Vleuten che cercherà di difendere il titolo, mentre Ellen Van Dijk e Anna Van der Breggen proveranno a scalzare ...

Si butta di sotto dopo una Lite con la madre : morto 13enne : morto lanciandosi nel vuoto sotto gli occhi della mamma, a 13 anni. Era il primo pomeriggio di ieri a Genova, quando il ragazzino, che viveva a Genova in via Borzoli, sulle alture del capoluogo ligure ...

Napoli - neo marito fugge con i soldi delle buste : scatta la Lite durante la festa : Una vicenda tanto curiosa quanto grave si è consumata nelle scorse ore nella provincia di Napoli, precisamente nel comune di Torre del Greco, dove quella che doveva essere una bellissima festa di matrimonio si è trasformata in una vera e propria rissa, causata principalmente dal neo marito che, inspiegabilmente, aveva deciso di scappare con i soldi delle buste che la nuova coppia aveva ricevuto dagli invitati. Secondo quanto riferito dal ...

Anche per l’Europa lo Xiaomi Mi 8 Lite : lancio confermato - device molto interessante : Vi ha incuriosito parecchio lo Xiaomi Mi 8 Lite, ma non sapevate se il dispositivo sarebbe mai arrivato in Italia? La risposta è sì, potete stare sereni. Il dispositivo è stato da poco presentato in Cina insieme al Mi 8 Pro, ed entrambi dovrebbero essere predisposti per lo sbarco in Europa. Il rappresentate del produttore asiatico, Donovan Sung, lo ha ribadito da poco, cosa che poi è stata ulteriormente confermata, laddove ce ne fosse bisogno, ...

Spazio : Previsioni Meteo infallibili con il satelLite Aeolus - una missione rivoluzionaria [VIDEO] : “Siamo sulla costa del nord della Norvegia, ci troviamo al Centro Spaziale di Andøya per incontrare gli scienziati che lavorano su un nuovo satellite chiamato Aeolus (Eolo, il Dio del Vento) che – per la prima volta – sta misurando i venti su tutto il nostro pianeta. In questo momento stanno lavorando per calibrare e convalidare tutte le misurazioni che stanno ottenendo dallo Spazio“: spiega nel video, a corredo ...