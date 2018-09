L' incredibile storia di Bernhard e Maria | 53 e 13 anni | vissuti per 5 anni da padre e

huffingtonpost

(Di giovedì 27 settembre 2018) Lui 53, lei 13. Fuggono assieme dalla Germania nel 2013 per rifugiarsi a Licata, in Sicilia, spacciandosi comee figlia. Vivono per la strada, prima in una tenda senza mai chiedere l'elemosina; poi vengono adottati dai cittadini licatesi che gli offrono un tetto. Dopo 5Henselmann, diventata maggiorenne fugge da lui,Manfred Haase, per tornare dalla sua famiglia a Friburgo. Si scopre dunque che i due erano amanti ed erano ricercati dalla polizia internazionale da 5.Unaquella raccontata nella puntata del 26 settembre di "Chi l'ha visto?".Manfred Haase è un uomo tedesco di 53, è sposato ed è un politico. Svolge l'importante ruolo di tesoriere regionale per il partito di estrema destra dei Repubblicani. Un giornosi introduce in una chat per ragazzi spacciandosi per Carletto, un ragazzino ...