Liga | Barcellona e Real Madrid k o nello stesso turno | non accadeva da quasi 4 anni

Liga - i risultati della sesta giornata : il Barcellona crolla contro il Leganes : Da testa-contro-coda a testacoda: il Barcellona crolla a sorpresa in campionato. I blaugrana steccano nell'infrasettimanale di Liga, lasciando i tre punti nelle mani dell'ultima della classe, il ...

Pronostico Leganés vs Barcellona - La Liga 26-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 6^ giornata, Analisi e Pronostico di Leganés-Barcellona, mercoledì 26 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Leganés-Barcellona, mercoledì 26 settembre. La sesta giornata di Liga propone una sfida tra due squadre reduci da risultati deludenti. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Leganes e Barcellona?Il Leganés ha perso la sua terza partita di fila sul campo dell’Eibar, dopo quella con il ...

Liga - il Barcellona contesta il Var : ricorso contro la squalifica di Lenglet : Il difensore è stato espulso durante la gara col Girona, Vidal polemico: 'Il Var dovrebbe aiutare, non danneggiare…'

Liga - 5a giornata : il Real Madrid aggancia il Barcellona : I Blancos superano 1-0 l'Espanyol e approfittano del pareggio dei Blaugrana, 2-2 con il Girona, per tornare in vetta, a pari punti con gli uomini di Valverde. Uragano Siviglia, 6-2 contro il Levante,, ...

Liga - il Girona ferma il Barcellona : al Camp Nou finisce 2-2. Aggancio Real in vetta : Al Real Madrid è bastato un gol di Marco Asensio per battere l'Espanyol, al Barcellona il compito di rispondere a 24 ore di distanza. I blaugrana, però, si fermano al Camp Nou, non riescono ad andare ...

Liga - il Girona ferma il Barcellona : al Camp Nou finisce 2-2

Liga : la Federazione dice no a Girona-Barcellona negli Usa : Rischia di saltare il progetto della Liga di far disputare una gara di campionato negli Usa. La Federcalcio spagnola (Rfef), in una lettera indirizzata a Javier Tebas, numero uno della Lega, ha annunciato che non autorizzera’ lo svolgimento di Girona-Barcellona, gara valida per la 21esima giornata di campionato, programmata il 26 gennaio a Miami. La Rfef, sul cui no avrebbero pesato anche il parere contrario del Governo spagnolo e ...

Pronostico Barcellona vs Girona - La Liga 23-9-2018 e Analisi : La Liga 2018-2019, 5^ giornata, Analisi e Pronostico di Barcellona-Girona, domenica 23 settembre 2018. Consigli per la tua scommessa vincente.Barcellona-Girona, domenica 23 settembre. La domenica della quinta giornata de La Liga si conclude al Camp Nou con un derby catalano che si disputa per la seconda volta consecutiva. Analisi e Pronostico del match.Come arrivano Barcellona e Girona?Il Barcellona è reduce dalla travolgente vittoria per 4-0 ...

Liga - la Federcalcio non autorizza Girona-Barcellona negli USA : La Federcalcio spagnola ha comunicato alla Liga che non autorizzerà la disputa di Girona-Barcellona a Miami. Troppe incognite attorno all'evento. L'articolo Liga, la Federcalcio non autorizza Girona-Barcellona negli USA è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Girona-Barcellona in USA - ancora niente accordo tra sindacato e Liga : Il capo dell'AFE Aganzo e il presidente della Liga Tebas si sono incontrati - senza esito - per trovare un accordo sulle gare del campionato spagnolo in USA. L'articolo Girona-Barcellona in USA, ancora niente accordo tra sindacato e Liga è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Messi? No - è Dembélé il giocatore più decisivo del Barcellona in questo avvio di Liga : Dopo il pareggio di Luis Suarez al 63' però, riecco Dembélé: appena tre minuti dopo, il neo-campione del Mondo ha segnato il gol del sorpasso. Altro giro, altro gol decisivo. E se si tiene conto ...

Liga - Real Sociedad-Barcellona 1-2 : Suarez e Dembélé decidono la sfida : Anoeta è un campo storicamente complesso per il Barça e nell'inaugurazione dell'impianto dopo le modifiche, tolta la pista di atletica e avvicinamento degli spalti al campo, le cose non sono cambiate. ...

