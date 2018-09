LIFE IS STRANGE 2 | Disponibile il primo Episodio

LIFE is Strange 2 : La Video Soluzione COMPLETA con Obiettivi Xbox One e Trofei PS4 : Abbiamo recentemente concluso il primo EPISODIO di Life IS Strange 2, sbloccando tutti gli Obiettivi Xbox One / Trofei PS4 e vogliamo condividerlo con voi di seguito, anticipandovi che questo articolo verrà aggiornato ogni qual volta sarà disponibile un nuovo EPISODIO completo. Due fratelli, Sean e Daniel Diaz, sono obbligati a scappare di casa dopo un tragico incidente a Seattle. Per paura della polizia, Sean e Daniel vanno verso ...

Dontnod : "grazie Telltale Games. Senza di voi LIFE is Strange non sarebbe mai esistito" : Oggi Dontnod Entertainment è uno studio in buona salute, forte di collaborazioni con diversi publisher e di un buon numero di diverse IP piuttosto interessanti. Prima di diventare il team che ha lanciato Vampyr, che sta per pubblicare Life is Strange 2 e che è al lavoro su Twin Mirror la software house francese ha vissuto un periodo molto difficile in cui la bancarotte sembrava l'unica strada possibile. Life is Strange è stata la svolta, una ...

Chloe torna su Android con LIFE is Strange Before the Storm : Life is Strange Before the Storm è un'avventura narrativa con protagonista una Chloe Price sedicenne e ribelle che stringe un'improbabile amicizia con Rachel Amber, una ragazza bellissima ed estremamente popolare. La storia è composta da rte episodi ed è ambientata tre anni prima degli eventi accaduti in Life Is Strange e si concentra sulle vicende tormentate di Chloe e Amber. L'articolo Chloe torna su Android con Life is Strange Before the ...

"Twin Mirror è più maturo e oscuro di LIFE Is Strange" : Twin Mirror è un'avventura ad episodi proprio come Life Is Strange, e sempre come quest'ultimo è realizzato da Dontnod, riporta Gamereactor.Ebbene, in occasione di un'intervista, il lead writer Matthew Ritter e narrative producer Hélène Henry assieme al producer del gioco Fabrice Cambounet ci hanno raccontato qualcosa in merito al gioco."Vogliamo realizzare un gioco più maturo e oscuro di Life Is Strange" ha dichiarato Cambo. "Si tratta ancora ...

Lo studio di LIFE is Strange : Before the Storm svilupperà un nuovo gioco per Square Enix : Come segnala Gematsu, Deck Nine Games, che ha sviluppato Life is Strange: Before the Storm per Square Enix, ha annunciato che continuerà la sua partnership con l'azienda per lo sviluppo di un nuovo gioco."La partnership con Deck Nine è stata un enorme successo", ha dichiarato Lee Singleton di Square Enix External studios in un comunicato stampa. "L'opportunità di lavorare con Deck Nine su un altro gioco è stata una decisione facile, anche se per ...

LIFE is Strange 2 : pubblicato in rete il trailer di lancio : Il trailer di lancio di Life is Strange 2 è finalmente disponibile in rete, al lancio del gioco manca solo una settimana per cui potremo appagare la nostra voglia di Life is Strange con questo interessante filmato.Riportiamo di seguito, assieme al trailer, anche il comunicato ufficiale Koch Media per tutti gli ulteriori dettagli:Read more…

LIFE IS STRANGE 2 : Trailer di lancio disponibile : Manca solo una settimana all’uscita di LIFE is STRANGE 2, nell’attesa è stato rilasciato il Trailer di lancio.Il primo episodio di LIFE is STRANGE 2 si intitola “Roads” e sarà disponibile giovedì 27 settembre 2018 in formato digitale in tutto il mondo per Xbox One, PlayStation 4 e PC (Steam). Trailer di lancio per LIFE is STRANGE 2 Abbiamo lavorato su LIFE is STRANGE 2 fin dall’uscita ...

The Road to LIFE is Strange 2 : ecco il documentario sulla creazione del nuovo titolo di Square Enix : Nella giornata di oggi Koch Media ha annunciato tramite un comunicato The Road to Life is Strange 2, un documentario che racconta retroscena e curiosità sullo sviluppo di Life is Strange 2. ecco quanto riportato dal comunicato: "Ciao a tutti, il 27 settembre si avvicina e con esso l'uscita dell'Episodio 1 di Life is Strange 2! Siamo entusiasti del fatto che questo primo episodio di una storia del tutto nuova fatta di viaggi, fratellanza e ...

Qual è il vero finale di LIFE is Strange? Gli sviluppatori parlano della storia di Max e Chloe : Il primo episodio dell'attesissimo Life is Strange 2 sarà disponibile a partire dal 27 settembre ma i fan dell'IP creata da Dontnod si pongono ancora diversi interrogativi per quanto concerne Max e Chloe, le due protagoniste del primo Life is Strange la cui vicenda si è chiusa con un bivio finale estremamente delicato. Considerando l'importanza dei due personaggi e la voglia di rivedere le due ragazze anche all'interno di Life is Strange 2 non ...

LIFE is Strange 2 : i poteri saranno collegati direttamente alla storia e al protagonista : Life is Strange 2 si prospetta essere un titolo molto interessante, da quello che sappiamo la storia seguirà la vicenda di 2 fratelli hispanici in fuga dalla loro casa per arrivare in Messico in cerca di una vita migliore.Come riporta Gamingbolt, non sappiamo però nulla riguardo i poteri a disposizione del protagonista, o meglio sappiamo che ci saranno ma non abbiamo idea del loro funzionamento. A illuminarci però ci pensa il writer di Life is ...

Gamescom 2018 : LIFE is Strange 2 - anteprima : "I miei poteri potrebbero non durare", esclama Max con una punta di malinconia. Chloe non si lascia intristire da queste parole e, di getto, ribatte: "Non importa... noi sì. Per sempre." A questo punto, coloro che hanno amato profondamente quella che è da molti considerata come l'opera più significativa di Dontnod, dovrebbero già avere le lacrime agli occhi. La piccola/grande Odissea di Life is Strange è una storia memorabile, capace di ...

Un nuovo imperdibile video gameplay ci immerge nel mondo di LIFE is Strange 2 : Dopo il primo full trailer pubblicato nella giornata di ieri eccoci alle prese con il primissimo video gameplay di Life is Strange 2, secondo capitolo dell'avventura narrativa che ha attirato l'attenzione di critica e pubblico e che ha dimostrato tutto il talento dei francesi di Dontnod Entertainment (Remember Me, Vampyr).Ecco il breve comunicato che accompagna questo imperdibile video gameplay:L'universo di Life is Strange si espande con ...

LIFE is Strange 2 si mostra in un primo Trailer : Square Enix e Dontnod Entertainment svelano ufficialmente il primo Trailer di Life is Strange 2, il quale mostra nuovi personaggi, in ambientazioni inedite e con una storia totalmente diversa da quella narrata nel prequel. Life is Strange 2: Square Enix pubblica il primo Trailer Life is Strange 2 ci fa vestire i panni di Sean e Daniel Diaz, due fratelli di 16 e 9 anni, i quali si ritroveranno a fuggire dalla polizia. I due ...

LIFE is Strange 2 - il nuovo trailer ci fa fare la conoscenza di Sean e Daniel : ... con solo l'ausilio di una farfalla, un'amicizia che trascende la distanza e personaggi dall'incredibile carisma, ognuno di essi in qualche modo strumentale per il mondo che lo sviluppatore ha voluto ...