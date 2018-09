Li credevano padre e figlia |   erano vittima e aguzzino | la verità dopo 5 anni Video

corriere

(Di giovedì 27 settembre 2018) L’Odissea vissuta dalla tedesca Maria Henselman, rapita a 13da un 54enne ricercato e portata in Siciliauna lunga peregrinazione in Europa. Increduli gli abitanti: «Perché la polizia non ha fatto niente finora?»