Chiara Ferragni 31 anni fa (uguale a Leone) : il post di Marina Di Guardo : Chiara Ferragni 31 anni fa era identica a Leone, come svela Marina Di Guardo, la madre della fashion blogger. Buon sangue non mente, così scopriamo che il piccolo nato dall’amore per Fedez è la fotocopia di sua madre 31 anni fa. Stesso sGuardo sorpreso, stessi occhi azzurri, stesso nasino e capelli chiari: Chiara e Leone sono due gocce d’acqua. A svelarlo è Marina Di Guardo, scrittrice di gialli, ma soprattutto mamma ...

Miriam Leone - seno fuori in spiaggia e baci hot : ma non tutto è come sembra : Miriam Leone sempre in formissima. Pochi giorni dopo l?elezione della nuova Miss Italia, Carlotta Maggiorana, non ci si può dimenticare di lei, una delle più belle Miss...

Miriam Leone - baci hot e seno fuori in spiaggia : ma non tutto è come sembra : A pochi giorni dall?elezione della nuova Miss Italia, Carlotta Maggiorana, non ci si può dimenticare di lei, una delle più belle Miss Italia del passato: parliamo della rossa...

OROSCOPO PAOLO FOX / Previsioni di oggi 25 settembre 2018 : Leone e Vergine - quali sono i segni al top? : PAOLO Fox, OROSCOPO di oggi martedì 25 settembre 2018, Previsioni segno per segno a LatteMiele: Sagittario e Vergine al top, Toro e Cancro flop, gli altri segni?(Pubblicato il Tue, 25 Sep 2018 13:36:00 GMT)

PAOLO FOX/ Oroscopo e previsioni oggi 24 settembre 2018 : Leone disagio in amore : Oroscopo di PAOLO Fox, oggi lunedì 24 settembre 2018, previsioni segno per segno a LatteMiele: Pesci e Capricorno top, Sagittario e Vergine flop, gli altri segni?(Pubblicato il Mon, 24 Sep 2018 15:32:00 GMT)

Oroscopo 24 settembre : Leone in recupero nei sentimenti - Vergine giornata di calo : Ultima settimana del mese di settembre che prende il via per tutti e dodici i segni zodiacali. Leggiamo le previsioni e l'Oroscopo del 24 settembre 2018, con amore, lavoro e salute protagonisti di questa prima giornata della settimana. Ariete: in amore chi vive una storia importante potrebbe essere pronto a fare un passo decisivo, Questo è un momento di forza. Per il lavoro quest'ultima fase del mese sembra la migliore, c'è in arrivo qualcosa di ...

Oroscopo Paolo Fox - classifica settimanale 23-28 Settembre/ Vergine - Leone - quali sono i segni al top oggi? : Paolo Fox, Oroscopo di oggi e classifica settimanale dal 23 al 28 Settembre 2018 su DiPiù Tv. Previsioni segno per segno: Venere nel segno dello Scorpione, momento difficile per l'Acquario.(Pubblicato il Sun, 23 Sep 2018 16:09:00 GMT)

Oroscopo Paolo Fox/ Previsioni oggi 22 settembre 2018 : Pesci - Vergine - Toro - Leone e gli altri : Oroscopo di Paolo Fox, oggi sabato 22 settembre 2018, Previsioni segno per segno a LatteMiele: Bilancia in arrivo sorprese in amore? Leone in grande agitazione gli altri segni zodiacali...(Pubblicato il Sat, 22 Sep 2018 20:48:00 GMT)

Germani - l'esordio al PalaLeonessa è dolce : battuta Pesaro : Meglio di così? Impossibile. La Germani di coach Diana vince all'esordio nel PalaLeonessa contro Pesaro e conquista la finale del Trofeo Roberto Ferrari, che si giocherà domani alle 20.45. Un match a ...

Fedez e Chiara Ferragni/ Tra set e studio di registrazione : la canzone per Leone è pronta : Fedez e Chiara Ferragni, divisi tra set e studio di registrazione: la canzone per Leone è pronta e il nuovo video vede la famiglia Ferragnez in scena al completo.(Pubblicato il Fri, 21 Sep 2018 21:19:00 GMT)

«La vita promessa» : in tv Luisa Ranieri è una «madre Leonessa». La videointervista : Luisa Ranieri non vedeva l’ora di portare sul piccolo schermo la storia di Carmela e della sua famiglia di emigrati negli Stati Uniti. La miniserie La vita promessa di Ricky Tognazzi – in onda su Raiuno da domenica 16 settembre in prima serata – «racconta una storia ordinaria, sorretta però dalla storia con la “S” maiuscola», afferma il regista. E Carmela è il cuore pulsante di questo romanzo televisivo ambientato negli anni Venti: ...

OROSCOPO PAOLO FOX/ Previsioni oggi 20 settembre 2018 : Gemelli giornata importante - Leone irritato : PAOLO Fox, OROSCOPO e Previsioni di oggi giovedì 20 settembre 2018, segno per segnova LatteMiele: Acquario fermo ai pit stop, Ariete e Gemelli segni al top della giornata.(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 15:24:00 GMT)

Leone : “Molti pensano che a un certo punto si possa smettere d’imparare”, diceva lo scrittore e scienziato Isaac Asimov, autore e curatore di più di cinquecento libri. Secondo lui, invece, finché siamo su questa Terra dovremmo essere entusiasti... Leggi

Avvistamento choc in Nuova Zelanda : il mostro marino è un'enorme medusa "Leone" : un'enorme medusa con una criniera da leone è stata avvistata per la prima volta in una spiaggia della Nuova Zelanda.Il mostro marino ha fatto capolino a Pakiri Beach, dove i presenti si sono spaventati non poco alla sua vista. Qui il mare è stato invaso da centinaia e centinaia di meduse: tra di loro un esemplare da film dell"orrore.Come riporta Dagospia, a fare la scoperta è stata la famiglia Dickinson, rimasta scioccata dall"animale che ...