Legge di Bilancio | assedio a Tria Oggi il vertice di governo decisivo

Perché la Legge di bilancio è una trappola per Di Maio l'estremista : Roma. L'avvertimento era partito il giorno precedente: "Senza reddito di cittadinanza, 'quota 100' sulle pensioni e risarcimento delle vittime bancarie il M5s non voterà la nota di aggiornamento al ...

Perché la Legge di bilancio è una trappola per Di Maio l’estremista : Roma. L’avvertimento era partito il giorno precedente: “Senza reddito di cittadinanza, ‘quota 100’ sulle pensioni e risarcimento delle vittime bancarie il M5s non voterà la nota di aggiornamento al Def”. Fa sempre così Luigi Di Maio, quando si trova in difficoltà parte con minacce sproporzionate. In

Legge di bilancio - “intesa M5s-Lega per arrivare al 2 - 4% di rapporto deficit-Pil” : La nota di aggiornamento del Documento di programmazione economica e finanziaria arriverà in Parlamento il 10 ottobre. Ma la lotta greco-romana tra i due partiti di maggioranza e il ministro dell’Economia Giovanni Tria è solo all’inizio. La sfida decisiva, come molte lo sembravano durante le ultime due settimane, è fissata per domani a Palazzo Chigi, subito prima il consiglio dei ministri che dovrà timbrare la nota del Def. E’ ...

Legge di Bilancio - Di Maio : “Stiamo discutendo per far salire il deficit/pil oltre l’1 - 6%. Sfida a mantenere le promesse” : “Si sta discutendo” per fare “più dell’1,6% di deficit-pil” nel 2019. Ma “non è una Sfida a fare deficit ma una Sfida a mantenere le promesse per un paese migliore”. Lo ha spiegato il vice premier Luigi Di Maio a Circo Massimo su Radio Capital parlando della manovra, senza sbilanciarsi però su cifre precise in vista della Nota di aggiornamento al Def attesa domani in Cdm. “La mia non è una minaccia“, ha aggiunto il leader M5s riferendosi alle ...

Pensioni e Legge di bilancio : quota 100 senza penalità per le situazioni di crisi : Sulle Pensioni flessibili emergono nuovi dettagli in merito alla pensione anticipata con la quota 100 [VIDEO] ed alla possibile sterilizzazione delle penalizzazioni per i lavoratori coinvolti in situazioni di crisi aziendale o di disagio lavorativo. Nel frattempo dal CNRL si commenta con soddisfazione il ritorno del riscatto della laurea tra le tematiche centrali della discussione politica. Infine, il giuslavorista Giuliano Cazzola commenta la ...

Legge di Bilancio - Di Maio : “Il M5s non voterà il Def se non ci sarà il reddito di cittadinanza” : Il reddito di cittadinanza deve essere uno dei punti chiave della prossima Legge di Bilancio, insieme alle pensioni e alle misure per risarcire i risparmiatori truffati dalle banche, altrimenti il M5S non voterà il Def in Consiglio dei ministri e farà mancare i propri voti anche in Parlamento. L’altolà, secondo quanto apprendono le agenzie da fonti parlamentari, arriva direttamente dal vicepremier Luigi Di Maio, che martedì sera ha riunito ...

Legge di bilancio : Goldman Sachs scettica - vede tensioni lato Spread : Con le trattative congelate tra le due prime economie al mondo, i mercati faranno fatica a rafforzarsi. Dopo l'imposizione di dazi da parte degli Usa e la controffensiva cinese, Pechino ha deciso di ...

Il listino milanese si smarca dal dibattito sulla Legge di Bilancio : Milano. Se Piazza Affari doveva scegliere una direzione stamattina, in un una giornata in cui le Borse europee mostrano un andamento contrastato e il clima in Italia resta incandescente in attesa della nota del Def, ha scelto quella del segno più grazie soprattutto alle ottime performance di alcuni

Legge di Bilancio - tutte le tappe : dalla nota di aggiornamento del Def alle pagelle della Commissione Ue : La nota di aggiornamento al Documento di economia finanza, giovedì 27. Poi il Documento programmatico di Bilancio da inviare alla Commissione europea e all’Eurogruppo, seguito a stretto giro dalla Legge di Bilancio vera e propria. Che entro il 20 ottobre deve approdare in Parlamento per le modifiche. L’esame va concluso entro la fine dell’anno, pena l’esercizio provvisorio. Sono le prossime tappe del ciclo di Bilancio che ...

Legge di bilancio italiana darà spinta ai nazionalisti alle europee 2019 : Ciò significa che o Bruxelles criticherà il piano italiano per l'aumento della spesa pubblica o approverà un 'percorso fiscale più flessibile' per l'economia italiana ma in ogni caso ne uscirà con le ...

Legge di bilancio - Di Maio ci prova : 'Facciamo come la Francia' : Restare all'1,6% del Pil o salire ancora di qualche decimale restando comunque sotto la soglia del 2%? Tra il ministro dell'Economia Giovanni Tria che vorrebbe indicare nella nota di aggiornamento al ...

Legge di bilancio : quando sarà definitiva? Iter e tempi di approvazione : Delle misure in discussione per la Legge di bilancio se ne parla da mesi, delle diatribe tra le fazioni di Governo e dell’opposizione anche. Si parla da tempo di quota 100, di flat tax, di reddito e pensione di cittadinanza, di pace fiscale. Ma in concreto, quando potranno gli italiani sapere davvero a cosa andranno incontro? quando un cittadino italiano potrà sapere se potrà fare domanda per anticipare la pensione con quota 100 o se potrà ...

Francia - maxi taglio delle tasse nella Legge di bilancio 2019 : Un significativo taglio delle tasse per dare slancio all'economia e creare posti di lavoro. E' questo l'obiettivo della Legge di bilancio 2019 annunciata oggi dal Governo francese

Guida alla Legge di bilancio : Per arrivare preparati alle discussioni sulla legge più importante dell'anno, quella che tra deficit e coperture stabilisce come e dove lo stato spenderà i suoi soldi The post Guida alla legge di bilancio appeared first on Il Post.