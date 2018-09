Lega : via Tria se non è più nel progetto : 10.07 "Se Tria non è più del progetto, troveremo un altro ministro dell'Economia". E' l'avvertimento del capogrupo della Lega alla Camera, Molinari, parlando dela Manovra economica e delle tensioni nel governo.

Lega - se Tria non in progetto lo cambiamo : ANSA, - ROMA, 27 SET - "Se Tria non è più nel progetto, troveremo un altro Ministro dell'Economia": Lo afferma Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, ospite di Agorà, Rai Tre, commentando la manovra finanziaria. Tutte le notizie di Breaking News Per approfondire

Deficit al 2 - 4% : intesa M5S-Lega. Tria in bilico : non sfascio i conti : E il ministro dell'Economia lo ha fatto nella mattinata ospite di Confcommercio, a ventiquattr'ore dalla presentazione della nota di aggiornamento al Pil, sui cui numeri ancora si discute nel fronte ...

Lega : 'Se Tria non sta nel progetto troveremo un nuovo ministro' : Roma, 27 set., askanews, - 'Se Tria non è più nel progetto, troveremo un altro Ministro dell'Economia'. Così Riccardo Molinari, capogruppo della Lega alla Camera, questa mattina ad Agorà su Rai Tre ...

Manovra - ore decisive nel governo : M5s spinge per un deficit al 2 - 4% - Tria frena. Cauta la Lega : Lo ha detto il ministro dell'economia Giovanni Tria parlando della prossima Manovra al convegno di Confcommercio. Il ministro ha assicurato che il reddito di cittadinanza sarà in Manovra, ...

Intesa M5s-Lega : Deficit/Pil al 2 - 4% con reddito - Fornero e flat tax nella manovra - e Tria si adegui : Asse Lega-Cinquestelle per chiedere al ministro dell'Economia di sforare il rapporto Deficit/Pil. 'Tanti burocrati a mettere i bastoni tra le ruote. Ma aboliremola povertà', dice Di Maio chiedendo un nuovo vertice prima del Consiglio dei ministri di ...

Si tratta sul 2 - 4% di deficit : pressing M5S-Lega su Tria : Ma il ministro dell'Economia - e i suoi tecnici - dovranno fre i conti con gli impegni che l'Italia ha preso con l'Europa e che prevedono un'asticella massima dell'1,6%. Sulla cifra non si sbilancia ...