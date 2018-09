Lega | Tribunale di Milano dispone sequestro di 1 | 9 milioni a carico dell’avvocato Matteo

'La Lega è razzista' - Cecile Kyenge a processo. Matteo Salvini la sfida in Tribunale : Il processo contro Cècile Kyenge continua. L'ex ministro dell'Integrazione del Pd era stata querelata per aver definito 'razzista' la Lega durante un comizio dell'8 agosto 2014 a Fontevivo , Parma, e ...

“La Lega è razzista” - Cecile Kyenge risponde in tribunale all’accusa di diffamazione : "La Lega è razzista" sono le parole che hanno costretto l'attuale europarlamentare del PD Cecile Kyenge a presentarsi oggi in un'aula del tribunale di Piacenza, dove si è aperto il processo con la prima udienza. Deve rispondere alla querela di diffamazione esposta dal ministro dell'Interno Matteo Salvini.Continua a leggere

Fondi della Lega - il Tribunale accoglie il ricorso : scattano i sequestri : Il Tribunale del Riesame di Genova ha riaccolto il ricorso alla Procura sui Fondi della Lega. A questo punto potrebbero seguire i sequestri, che sono immediatamente esecutivi. Ieri i giudici si erano riservati sulla decisione. Il Tribunale del Riesame di Genova era chiamato a pronunciarsi su uno dei passaggi più delicati nel tormentone dei 49 milio...

Fondi Lega : Tribunale del Riesame dice sì al sequestro : Giovedì 6 settembre 2018, ore 11:23 - Il Tribunale del Riesame ha detto sì al ricorso della Procura sul sequestro dei Fondi della Lega, i 49 milioni di euro di cui si parla da mesi.Ricordiamo che, in relazione alla truffa ai danno dello Stato, stimata, appunto, in 49 milioni di euro, per i rimborsi elettorali non dovuti dal 2008 al 2010, sono stati condannati in primo grado Umberto Bossi, l'ex tesoriere della Lega Francesco Belsito e tre ex ...

Paolo Becchi - i 49 milioni della Lega : 'Perchè Salvini in tribunale può vincere' : Che certa magistratura in Italia faccia politica non è una novità. Dopo essersi accanita per anni contro Berlusconi ora tocca a Salvini e al suo partito. Sotto inchiesta come ministro per aver cercato di bloccare l' immigrazione clandestina,...