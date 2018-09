Lega e M5s battono Tria | deficit al 2 | 4 per cento

Manovra con deficit al 2 - 4% : Lega e M5s soddisfatti | Tria sconfitto : miliardi al reddito e alle pensioni di cittadinanza : Di Maio: "E' la Manovra del popolo". Salvini: "Via la Fornero e chiusura cartelle Equitalia". Brunetta a Tgcom24: deficit a 2,4% da irresponsabili, aumenta il rapporto debito/Pil, si sequestra futuro"

Manovra - accordo M5s-Lega sul 2 - 4%. Ma Tria : "Non ci sono risorse per tagliare la Fornero" : stallo. Nel vertice di governo sul Documento di programmazione economica finanziaria, Def,, il ministro dell'Economia Giovanni Tria avrebbe aperto alle coperture per il reddito di cittadinanza, ma avrebbe lasciato fuori la revisione della riforma Fornero con l'introduzione delle 'quota 100' per andare in ...

Centrodestra - Berlusconi non si fida e teme l'inciucio Lega-M5S : L'obiettivo è 'sensibilizzare non soltanto gli amministratori locali forzisti ma anche i tanti che sono espressione di liste civiche riconducibili alla nostra area politica'. 'Il prossimo 31 ottobre -...

Sondaggi politici/ M5s ancora davanti alla Lega. Crisi del Pd : Un Sondaggio di Emg Acqua ha cercato di capire quale sia il gradimento per l'operato del Governo. Più risposte positive dagli elettori M5s che non da quelli della Lega(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 16:51:00 GMT)

Ungheria - alla Camera ok a mozione Lega-M5s pro Orban : “Accertare i motivi delle sanzioni”. Ma mancano 73 voti : La Camera ha approvato la mozione della maggioranza M5S-Lega sulla posizione da sostenere in sede europea nei confronti dell’Ungheria. Il testo – su cui c’era il parere favorevole del governo – impegna l’esecutivo, oltre a garantire la protezione dei diritti e dei valori dell’Unione Europea in rispetto di autonomia e sovranità di ogni Stato, anche ad attivarsi affinché il “Consiglio dell’Unione europea accerti ...

