Le tendenze della moda uomo per l’Autunno-Inverno 2018-19

(Di giovedì 27 settembre 2018) Cosa indossare quest’autunno--19? Se non sapete ancora su quali trend puntare e quali acquisti effettuare, qui troverete una breve guida con le macroprincipali. Capi e accessori con stampa check, in tessuti high-tech su cui campeggiano i loghi dei nostri marchi preferiti, occuperanno gran parte del guardaroba invernale. Assistiamo al grande ritorno del gessato e dello shearling e il velluto sarà uno dei tessuti più indossati. In città come in montagna, la puffy jacket, ossia il piumino in versione over, non potrà mancare. Il colore più di tendenza? Senza dubbio il marrone. Logomania: Monogrammi e stampe all-over, quasi sempre su capi e accessori d’impronta sportswear, ancora una volta risultano vincenti. La voglia di revival anni ’80 e ’90 è più forte che mai. Vedi alla voce Fendi, Louis Vuitton, Versace, Dior Homme, ma anche the “new” Burberry firmato ...