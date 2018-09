Le riforme sul tavolo del governo

Vertice sulla manovra - Conte : 'Al via le riforme poi valuteremo l'impatto economico' : Il premier rilancia l'intesa tra Lega e M5s. Il Carroccio annuncia il via libera su quota 100 per le pensioni. Di Maio ribadisce che il reddito di cittadinanza riguarderà solo gli italiani anche se ...

L'elogio del Papa su "lavoro e genio creativo" e la risposta di Crouch sulle riforme di mercato e politiche sociali : "Lavoro e genio creativo per un nuovo ordine economico", ha detto di recente Papa Francesco (intervista a "Il Sole 24 Ore", 7 settembre). Sono indicazioni importanti. Riprendono i temi della sua enciclica "Laudato si'" sulla "cura della casa comune", per lavoro e dignità, persona, sviluppo e giustizia sociale e della "Evangelii Gaudium" ("La vocazione di un imprenditore è un nobile lavoro, sempre che si lasci interrogare da un ...

Governo al lavoro sulla manovra. riforme in arrivo ma gradualmente : 'Non tutto si può fare subito' ha chiarito il ministro dell'Economia Tria. Mentre il premier Conte rassicura gli imprenditori: 'Non siamo una banda di scriteriati' -

Manovra - Tria : flat tax è sul tavolo - partiranno tutte riforme : Roma, 8 set., askanews, - 'flat tax non è fuori dal tavolo, ci sono margini per far partire le varie riforme. Si sta mettendo a punto nelle discussioni politiche il disegno specifico delle varie ...

Allarme di Fitch sull’Italia : “Troppo debito - riforme costose e rischio voto anticipato” : Con lo spread che arriva sopra quota 290 e manda in rosso Piazzaffari, i tassi sui Btp in rialzo al 3,24% ed il Pil che stenta, il sentiero per la prossima legge di Bilancio si fa sempre più stretto. Le scadenze si avvicinano e sui mercati internazionali l’Italia è osservata speciale. L’agenzia di rating Fitch ieri ha aggiornato il suo giudizio sul...

