Le primarie del Pd si faranno il 27 gennaio Io mi dimetterò e darò una mano

Pd del Molise a congresso a dicembre : il nuovo segretario scelto dalle primarie : Un plauso è stato invece espresso per l'incisività dell'azione politica dei consiglieri regionali del Pd, che ha portato alla legge regionale molisana sull' obbligo dei vaccini , per l'accesso alla ...

Il segretario del Pd Martina annuncia : 'Faremo le primarie a gennaio 2019' : ... la chiamano 'pace fiscale', ma in realtà sarà l'ennesimo condono fiscale a svantaggio dei contribuenti onesti", ha detto Martina, attaccando la politica economica del governo Lega-M5s. Riferendosi ...

"Facciamo un congresso in due tempi : prima discutiamo del Pd che vogliamo - poi scegliamo il leader con le primarie" : Pubblichiamo una lettera di Andrea Orlando inviata al segretario Pd Maurizo Martina a nome della sua area parlamentareCaro Maurizio,si è chiusa ieri la Festa nazionale di Ravenna, con un tuo bel discorso. Si apre un autunno difficile e cruciale per l'Italia e per la vita stessa del Partito democratico. Ti va riconosciuto con gratitudine il merito di aver riportato in quest'ultimo periodo il Pd nei luoghi difficili del nostro Paese. Luoghi ...

Renzi : non parteciperò alle primarie del Pd : ?"Il fuoco amico ha fatto fallire per due volte il progetto del Pd. Io non parteciperò alle primarie. le ho vinte due volte e per due volte sono stato bersaglio del fuoco amico. Chi vincerà le primarie deve essere sostenuto da tutto il Pd". Matteo Renzi, a Stasera Italia, in onda in prima serata su Rete 4, si sfila dalla nuova corsa per la leadership del Nazareno. "Senza un leader vero nel Pd avrete ...

Renzi dice che non si candiderà alle primarie del PD : «Mi sembra di aver già dato», ha detto l'ex segretario del Partito Democratico a Barbara Palombelli The post Renzi dice che non si candiderà alle primarie del PD appeared first on Il Post.

Renzi si fa da parte : "Non parteciperò alle primarie del Pd" : A "Stasera Italia", il nuovo salotto tv di Rete4 condotto da Barbara Palombelli, va in onda un Matteo Renzi in vena di annunci. L'ex presidente del Consiglio prima di tutto fa sapere che non correrà per la guida el Pd. "Il fuoco amico ha fatto fallire per due volte il progetto del Pd. Io non parteciperò alle primarie. le ho vinte due volte e per due volte sono stato bersaglio del fuoco amico. Chi vincerà le primarie deve essere sostenuto da ...

Renzi : non parteciperò alle primarie del Pd - : 'Non riduco la discussione a un toto nomi: Zingaretti, Calenda, Gentiloni... Quando ci sarà da scegliere, nel mio piccolo sceglierò il candidato', ha aggiunto Renzi

Renzi : non parteciperò alle primarie del Pd : ?"Il fuoco amico ha fatto fallire per due volte il progetto del Pd. Io non parteciperò alle primarie. le ho vinte due volte e per due volte sono stato bersaglio del fuoco amico. Chi vincerà le primarie deve essere sostenuto da tutto il Pd". Lo ha detto Matteo Renzi a Stasera Italia su Rete 4. "Senza un leader vero nel Pd avrete sempre un partito senza spina dorsale" ha a detto ...

Matteo Renzi assicura : “Non parteciperò alle primarie del Pd - ma serve un leader vero” : L'ex presidente del Consiglio, Matteo Renzi, assicura che non si candiderà alle prossime primarie del Pd, ma sostiene la necessità che il prossimo segretario sia un vero leader, altrimenti c'è il rischio di un "partito senza spina dorsale". E sulla candidatura di Zingaretti alla segreteria dice: "Non è detto sia quello che voterò io, ci saranno più candidati".Continua a leggere