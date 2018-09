Le iniziative per la Settimana Nazionale della Dislessia presentate nella Sala Giunta del

Google compie 20 anni/ Video - perché si celebra oggi 27 settembre : doodle celebrativo e tante iniziative : Google compie 20 anni, perché si festeggia oggi 27 settembre: i successi del noto motore di ricerca, il doodle e le iniziative di oggi per festeggiarlo.(Pubblicato il Thu, 27 Sep 2018 16:47:00 GMT)

I like Parma " Un patrimonio da vivere. Tantissime iniziative per scoprire i patrimoni della città - : Un viaggio teatrale, una non stop di spettacoli che riapre per due giorni i negozi chiusi della zona a pochi passi dal Ponte Romano , Gallerie Polidoro e Bassa dei Magnani, via Romagnosi, borgo ...

Puliamo il Mondo : le iniziative di Ascit per le manifestazioni nella Piana di Lucca : ... da sabato scorso e fino al 6 ottobre, tanti volontari stanno scendendo in campo aderendo all'iniziativa "Puliamo il Mondo" promossa da Legambiente Capannori e Piana Lucchese. L'obiettivo della ...

Riprende l'attività del Bki Imperia Basket : le iniziative foto : Quale occasione migliore per invitare tutti i genitori a portare i propri figli a praticare questo meraviglioso sport dalle spiccate connotazioni di aggregazione, disciplina ed autostima. Tante le ...

#AmiatAutunno - per vivere l’autunno - tra eccellenze - iniziative - prodotti tipici e sagre dei paesi amiantini : #AmiatAutunno : Il prossimo sabato 22 settembre i nove comuni che danno vita alla rassegna di appuntamenti dedicata ai prodotti tipici del Monte Amiata saranno ospiti del grande parco del cibo di Bologna. Una giornata in cui Abbadia San Salvatore, Arcidosso, Castel del Piano, Castell’Azzara, Castiglione d’Orcia, Piancastagnaio, Roccalbegna, Santa Fiora e Seggiano racconteranno le loro eccellenze paesaggistiche e enogastronomiche, offrendo i ...

Rimaflow - le iniziative della società civile traghettare la fabbrica recuperata dai suoi operai fuori dall’inchiesta giudiziaria : Associazioni, gruppi d’acquisto solidali, circoli, collettivi, centri sociali, reti informali, Caritas, qualche rappresentante istituzionale (pochi), cittadini comuni (tanti). Erano tutti lì, domenica 9 settembre a Trezzano sul Naviglio per manifestare la loro vicinanza e la loro solidarietà alla fabbrica recuperata Rimaflow e a tutti i suoi lavoratori. E soprattutto per capire cosa fare in concreto perché quest’esperienza di autogestione che in ...

OLIVIA NEWTON-JOHN MALATA DI CANCRO/ "Il male è tornato per la terza volta" : le iniziative per combatterlo : OLIVIA NEWTON-JOHN: “Il CANCRO è tornato”. L'attrice di Grease alla terza diagnosi, ma continua a combattere contro la malattia: “Vincerò ancora”. Le ultime notizie(Pubblicato il Tue, 11 Sep 2018 09:02:00 GMT)

Milano. Avviso pubblico per iniziative di contrasto di truffe agli anziani : Il Municipio 6 di Milano, a seguito del riscontro positivo ottenuto con analoghe iniziative realizzate nel 2017, ha deliberato di

iniziative per il fine settimana dedicate allo sport : Negli anni seguenti strinse una fruttuosa collaborazione con l'Istituto Scienze dello sport del CONI. IL METODO MAKULA " durante gli anni Stefano Makula ha ideato e perfezionato, in collaborazione ...

Montagna - CAI : 36 iniziative per la Settimana Nazionale dell’Escursionismo : Trentasei escursioni spalmate in sette giorni lungo i sentieri del Carega, del Pasubio, del Monte Grappa e dell’Altopiano dei Sette Comuni, alle quali parteciperanno oltre 900 appassionati provenienti da tutta Italia. Questi i numeri della 20ª Settimana Nazionale dell’Escursionismo del Club alpino italiano che, per ricordare il centesimo anniversario della fine della Grande Guerra, si svolgerà dal primo al 9 settembre su Prealpi ...

Autostrade - CdA condivide piano Castellucci e iniziative per famiglie - viabilità e sicurezza : Autostrade per l'Italia prende atto ed approva il piano da 500 milioni per il disastro di Genova , annunciato dall'AD della controllante Atlantia , Giovanni Catellucci , sabato pomeriggio, dopo i ...

Autostrade per l'Italia stanzia 500 milioni - un minuto di silenzio durante il cda. Partono le prime iniziative dopo il crollo del ponte Morandi a Genova : Via libera del consiglio d'amministrazione di Autostrade per l'Italia alla "prima lista di iniziative" dopo il crollo del ponte Morandi a Genova: confermato lo stanziamento di 500 milioni di euro "finanziati con mezzi propri". La misura era stata già annunciata sabato scorso nel corso di una conferenza stampa nel capoluogo ligure. In particolare, si legge in una nota, ci saranno iniziative a supporto delle famiglie colpite dalla tragedia, ...

Giro di vite sulle manifestazioni in piazza : 'No a iniziative per fatti estranei alla città' : L'altolà, forse ispirato da una recente protesta di bengalesi, riguarda anche spettacoli impattanti. Sì ai comizi politici

Parma. Avviso pubblico per co-progettazione di iniziative con le biblioteche : L’assessorato alla Cultura del Comune di Parma, Sistema Bibliotecario, in continuità con le positive esperienze realizzate negli scorsi anni, intende