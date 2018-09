Le Iene Show | da domenica le nuove puntate in prima serata Tv su Italia 1

Blastingnews

(Di giovedì 27 settembre 2018) Lapuntata della nuova edizione de Leandrà in onda30 settembre 2018, inTv, su1. Ogni settimana il programma sarà in video con due: nel prime-time della, con Nadia Toffa come conduttrice, affiancata dalleGiulio Golia, Matteo Viviani e Filippo Roma, e nello stesso orario del mercoledì, con Alessia Marcuzzi e Nicola Savino come conduttori affiancati dalla Gialappa's Band. Sia per la Toffa che per la Marcuzzi riprendere il timone del programma rappresenta una sorta di "ritorno"; la Toffa, infatti, negli ultimi mesi ha dovuto fronteggiare dei seri problemi di salute, mentre l'ex conduttrice del Grande Fratello torna a indossare la giacca nera dopo ben 13 anni. Doppio appuntamento settimanale con LeLetorna in onda l'ultimadi settembre e dà appuntamento a tutti i telespettatori nelle prime ...