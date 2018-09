Le conseguenze degli Incendi

retemeteoamatori

(Di giovedì 27 settembre 2018) Glisono una piaga che interessa anche il nostro paese, in particolare nei mesi estivi. Il più delle volte sono dovuti alla mano dell’uomo che per negligenze nel bruciare sterpaglie e/o residui vegetali o per dolo, scatenano le fiamme. Durante uno, si sviluppano temperature elevate che vanno a distruggere qualsiasi forma di vita di Flora e Fauna. Dopo il suo passaggio il suolo non è più in grado di ospitare la vita vegetale, in quanto molti elementi indispensabili alla crescita delle stesse sono andati distrutti. Video dell’o del Monte Serra – Timelapse di un Inferno Bosco Distrutto dal Fuoco, Monte Serra 2018 – Foto di Cascina Notizie Posto, viene fatta un opera di bonifica, dove persone esperte compiono azioni calibrate e in sintonia con i naturali processi di recupero post-o e per ridurre le condizioni di instabilità ...